По Kharkiv Palace у Харкові вдарили ракетами "Іскандер-М": деталі атаки від поліції

Під час масованого обстрілу Харкова у суботу, 30 грудня, ворог вдарив по готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, у готелі були заселені 34 номери, але скільки людей перебували там на момент атаки, ще не підрахували.

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"Слідчі встановили: росіяни влучили по будівлі готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами "Іскандер-М", – ідеться у повідомленні.

Раніше Тимошенко зазначав, що це був хаотичний удар по місту без будь-якої цілі. Ніяких військових об'єктів поблизу не було.



Готель Kharkiv Palace після атаки росіян / Фото з тг-каналів

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