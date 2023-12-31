По Kharkiv Palace у Харкові вдарили ракетами "Іскандер-М": деталі атаки від поліції

31 грудня 2023, 07:14
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

Під час масованого обстрілу Харкова у суботу, 30 грудня, ворог вдарив по готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За його словами, у готелі були заселені 34 номери, але скільки людей перебували там на момент атаки, ще не підрахували.

Дивіться також Приліт у житловий будинок і десятки постраждалих: все, що відомо про удари по Харкову

"Слідчі встановили: росіяни влучили по будівлі готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку у центрі Харкова ввечері 30 грудня ракетами "Іскандер-М", – ідеться у повідомленні.

Раніше Тимошенко зазначав, що це був хаотичний удар по місту без будь-якої цілі. Ніяких військових об'єктів поблизу не було.


Готель Kharkiv Palace після атаки росіян / Фото з тг-каналів

Обстріл Харкова: головне

  • Увечері 30 грудня у Харкові прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що російські загарбники обстріляли центр міста і влучили по житловому будинку.
  • Серед постраждалих – журналіст із Великої Британії. За останніми даними, внаслідок російського обстрілу постраждали 20 осіб, серед них двоє дітей – 14 і 16 років.
  • Під атакою опинилися готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садочок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торгові павільйони та автомобілі.

Автор: Анастасія Лукашевська