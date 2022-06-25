По Миколаєву окупанти вгатили 9 ракетами типу "Онікс" з Криму

Уранці 25 червня окупанти випустили 9 протикорабельних ракет по Миколаєву та передмістю. Противник повторно атакував портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку.

Як розповіли в оперативному командуванні "Південь", інформація щодо постраждалих уточнюється.

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По Миколаєву стріляли ракетами типу "Онікс"

В ОК "Південь" підтвердили, що для ранкового масованого обстрілу Миколаєва росіяни використали 9 ракет типу "Онікс". Їх випустили з берегового комплексу "Бастіон", який розташовується в тимчасово окупованому Криму.

При цьому противник знову гатив по цивільній інфраструктурі.

Знов атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється,

– розповіли в ОК "Південь".

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що постраждали державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки.

Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото телеграм Олександра Сєнкевича

Ситуація на Миколаївщині: коротко

Вранці 25 російські окупанти обстріляли Миколаїв – випустили 5 ракет типу "Калібр". Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог невипадково використовує крилаті ракети. Попри меншу зону ураження вони завдають серйозніших руйнувань.

Миколаївську область обстріляли ввечері 23 червня. Під ударом опинилося село Новомиколаївка Первомайської громади. Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранень. Також ворожа ракета зруйнувала один будинок, ще кілька житлових будинків отримали пошкодження.

Уранці 23 росіяни стріляли з важкої ствольної артилерії та імовірно ракетного комплексу "Точка-У". Вогонь вели з напрямку тимчасово окупованих територій Херсонської області. Повідомляється, що загарбники намагалися влучити ракетою в одну з телевеж міста, проте вона поцілила у вуличну вбиральню.

22 червня російські окупанти запустили одразу сім керованих ракет по Миколаєву. Вони влучили в різні об'єкти в місті. Після одного з влучань в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, виникла масштабна пожежа.

Разом із тим, у Миколаєві почалася легка паніка через інформацію про нібито організовану евакуацію з міста. Однак, як заявив сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, підстав для паніки немає, як і вивезення людей із міста.

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