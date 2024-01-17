По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза атаки "Кинджалами"

Зранку 17 січня Росія підняла в небо винищувач МіГ-31К. Через це повітряну тривогу оголосили у всіх регіонах країни.

Варто зазначити, що на момент зльоту МіГ-31К тривога вже була оголошена у південних та східних регіонах. Однак коли носій "Кинджалів" з'явився в небі, вся Україна стала "червоною".

Дивіться також Усі цивільні: в Харкові внаслідок удару постраждали майже 2 десятки людей

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

10:55 У ПС повідомили, що ворог випустив ракету на Кривий Ріг. Монітори заявили, що це крилата авіаційна ракета X-59. В ту ж хвилину у місті пролунали вибухи.

Довідка. Х-59 – це крилата ракета, носіям якої можуть бути: Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57.

10:29 Станом на цю мить мапа повітряної тривоги в Україні виглядає так:

МіГ-31К Носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

По всій Україні почали оголошувати загальну повітряну тривогу. До цього вона вже була оголошена на Сході та Півдні.Моніторингові канали повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок". Згодом інформацію підтвердили у Силах оборони Півдня та в Повітряних силах.

До слова, зовсім нещодавно Україні була під атакою дронів-камікадзе. Вночі 17 січня Росія запустила по Україні 20 "Шахедів". Сили ППО працювали у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Захисникам неба вдалося збити 19 "Шахедів".

Крім цього, ворог вдарив двома зенітними керованими ракетами С-300 в напрямку Харкова. На жаль, там внаслідок атаки загинула 1 людина. Ще 17 людей зазнали поранень.

В Одесі уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкодило багатоквартирні будинки. Відомо про 3 поранених.