По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожої авіації
Ввечері під час саміту НАТО у Вільнюсі по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Злітав російський МіГ-31К.
Спершу повітряну тривогу оголосили в Херсоні. За кілька хвилин сирени залунали у Києві та інших містах.
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу19:42 У всіх областях оголосили відбій повітряної тривоги.19:27 Виникла загроза обстрілу Бериславського району Херсонської області. Людей закликали перейти в укриття.19:24 ЗМІ повідомили про вибухи у Костянтинівці Донецької області.19:18 В Очакові Миколаївської області попередили про загрозу артобстрілу.19:16 Тривогу оголосили у Чернівецькій, Київській, Рівненській і Одеській областях.19:14 Тривожні сирени увімкнули у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.19:13 Тривогу оголосили у Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Хмельницькій і Львівській областях.19:13 Повітряні сили зафіксували зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.09:12 Сирени залунали у Києві, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях. 19:04 Повітряну тривогу оголосили в Херсоні.
МіГ-31КНосій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
Рівень ракетної загрози з Чорного моря зріс
11 липня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни вивели в Чорне море на бойове чергування підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр". Згодом після кількох днів затишшя активізувалась і ворожа авіація.
Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно. Рівень ракетної загрози явно підвищується,
– сказав полковник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Вночі ворог атакував Україну дронами
- У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131".
- Загалом ворог випустив по країні 28 "Шахедів". Проте сили ППО в зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" зуміли знищити 26 ударних БпЛА, а також та один розвідувальний безпілотник типу "Zala".
- 2 "Шахеди", на жаль, прошмигнули й влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту в Одеській області.