По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожої авіації

Ввечері під час саміту НАТО у Вільнюсі по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Злітав російський МіГ-31К.

Спершу повітряну тривогу оголосили в Херсоні. За кілька хвилин сирени залунали у Києві та інших містах.

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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

МіГ-31К Носій надзвукової ракети Х-47м2 " Носій надзвукової ракети Х-47м2 " Кинджал ", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Рівень ракетної загрози з Чорного моря зріс

У всіх областях оголосили відбій повітряної тривоги.Виникла загроза обстрілу Бериславського району Херсонської області. Людей закликали перейти в укриття.ЗМІ повідомили про вибухи у Костянтинівці Донецької області.В Очакові Миколаївської області попередили про загрозу артобстрілу.Тривогу оголосили у Чернівецькій, Київській, Рівненській і Одеській областях.Тривожні сирени увімкнули у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.Тривогу оголосили у Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Хмельницькій і Львівській областях.Повітряні сили зафіксували зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.Сирени залунали у Києві, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях.Повітряну тривогу оголосили в Херсоні.

11 липня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни вивели в Чорне море на бойове чергування підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр". Згодом після кількох днів затишшя активізувалась і ворожа авіація.

Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно. Рівень ракетної загрози явно підвищується,

– сказав полковник ОК "Південь" Владислав Назаров.

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