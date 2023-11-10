По всій Україні довго тривала повітряна тривога: злітав ворожий МіГ-31К

Зранку 10 листопада по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни піднімали в небо носія ракети "Кинджал".

Повітряні сили оголосили про небезпеку о 10:29. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Цієї ночі Росія атакувала "Шахедами" і ракетами: у Київській й інших областях була тривога, працювала ППО

В Україні була тривала повітряна тривога через МіГ-31К: що відомо

Речник повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що тривога була дуже довгою, тому що ворог відпрацьовував дозаправку у повітрі.

В Україні оголосили про відбій повітряної тривоги майже по всіх областях. Повітряна тривога в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях залишається через загрозу застосування балістичного озброєння.

10:30 Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Повітряні сили повідомили, що по всій Україні – ракетна небезпека. В небо злетів ворожий МіГ-31К.

Що варто знати про МіГ-31К Радянський винищувач, який є носієм ракети "Кинджал". Вона може уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. "Кинджал" надзвичайно швидка і може розвивати швидкість до 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і швидко летить вниз, також вона маневрує по траєкторії польоту.

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