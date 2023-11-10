По всій Україні довго тривала повітряна тривога: злітав ворожий МіГ-31К
Зранку 10 листопада по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни піднімали в небо носія ракети "Кинджал".
Повітряні сили оголосили про небезпеку о 10:29. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Цієї ночі Росія атакувала "Шахедами" і ракетами: у Київській й інших областях була тривога, працювала ППО
В Україні була тривала повітряна тривога через МіГ-31К: що відомо
Речник повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що тривога була дуже довгою, тому що ворог відпрацьовував дозаправку у повітрі.14:09 В Україні оголосили про відбій повітряної тривоги майже по всіх областях. Повітряна тривога в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях залишається через загрозу застосування балістичного озброєння.
10:30 Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:
Що варто знати про МіГ-31К
Радянський винищувач, який є носієм ракети "Кинджал". Вона може уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. "Кинджал" надзвичайно швидка і може розвивати швидкість до 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і швидко летить вниз, також вона маневрує по траєкторії польоту.
Вночі окупанти атакували Україну
- У ніч на 10 листопада російські загарбники випустили по Україні 6 "Шахедів". Крім цього, окупанти запустили по країні одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну КАР Х-59 на Півдні.
- Наші захисники зуміли збити 6 безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Відомо, що сили ППО працювали в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.
- Інформації про постраждалих немає. Однак уламки впали у приватному секторі Золотоніського району Черкаської області.