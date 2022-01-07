По всьому Казахстану ввели "червоний рівень терористичної загрози"

У всіх регіонах Казахстану встановили режим "антитерористичної організації". На вулицях Алмати зранку 7 січня досі тривають "зачистки" протестувальників.

У країні ввели "критично червоний рівень терористичної загрози". Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Казахстану.

До теми Загинув працівник каналу: авто журналістів потрапило під обстріл у Казахстані

Рішення погодив президент Касим-Жомарт Токаєв.

Перший заступник керівника адміністрації президента Даурен Абаєв заявив, що "миротворці" ОДКБ нібито охороняють державні об'єкти, а участі у ліквідації озброєних протестувальників не беруть.

Токаєв каже, що лад в Казахстані вже навели

Президент Казахстану заявив, що "конституційний порядок" відновили у всіх регіонах країни, а місцева влада нібито повністю контролює ситуацію. Однак, за його словами, "терористи" досі застосовують зброю та завдають шкоди майну громадян. Через це спецоперацію проводитимуть "до повного знищення бойовиків".

Яка ситуація в Алмати

Мешканців найбільшого міста Казахстану досі просять не виходити на вулицю. На відео з вулиць Алмати чути звуки пострілів. Перестрілки між військовими та протестувальниками все ще тривають.

Дивіться відео з Алмати зранку 7 січня:

Що відомо про протести в Казахстані

Дивіться відео про протести в Казахстані: