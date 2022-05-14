Побажання одне – щоб дощ змив московську нечисть, – Братчук

Вранці 14 травня в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Завдяки силам протиповітряної оборони – все було спокійно, а сигнал про небезпеку тривав недовго.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Вчора, 13 травня, в Одеській області накрила сильна негода.

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На Одещині був грім, блискавка та дощ. На це активно реагували самі одесити.

Побажання були одні – щоб цей дощ якомога швидше змив усю московську нечисть, мерзоту, яка є на нашій землі,

– пояснив Братчук.

Він переконаний, що як титанічно складно зараз би не було, ми неодмінно втримаємось. Шлях до перемоги складний, але українці неодмінно його пройдуть.

Як минула ніч на Одещині

За словами речника Одеської ОВА, ніч на 14 травня на Одещині минула спокійно. Ворог не здійснював обстрілів по області.

Втім, як підкреслив Сергій Братчук, під час війни це насторожує. Є інформація від української розвідки, що російські окупанти стягують техніку й намагаються наближатись до Одеси.

Впевнений, що в Збройних Сил України є гідна відповідь,

– резюмував речник Одеської ОВА.

Сергій Братчук про ситуацію на Одещині: дивіться відео

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