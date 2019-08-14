Побиті авто та зруйновані дахи будинків: Західна Україна потерпає від потужної негоди

Буковина вчергове потерпає від негоди. Цього разу буревій з градом побив будинки, автівки і людей. Жителі Старожинця оговтуються від шоку. Там град, завбільшки із куряче яйце, засипав містечко.

Бомбардування градом тривала лише 40 хвилин, але цього вистачило аби перетворити у решето дахи будинків та автівки. Найбільше постраждали будівлі шкіл та поліклініки.

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Постраждав і автопарк районного відділку поліції. А у житлових будинках люди залишилися майже без вікон – їх понівечив град.

Усе починалося з того, що був потужний вітер. Потім пройшло хвилин 15 і відбулася нереальна повінь. У мене вікно розбило,

– сказав житель Старожинця Валентин Кас'ян.



Град побив вікна



Авто теж постраждали внаслідок негоди



Дахи будинків перетворилися на решето



Негода зачепила також Заставніський район, у декількох селищах сильний вітер зірвав дахи житлових будинків. Наразі в області створили екстрений штаб, аби підрахувати збитки від негоди.

Найбільше шкоди негода завдала Сторожинецькому районі, де через сильний град було пошкоджено дахи лікувального закладу, чотирьох навчальних закладів, будинку культури та житлових будинків на 12 вулицях,

– відзвітував керівник прес-служби ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук.

А ще в області внаслідок негоди без світла залишилося майже 30 населених пунктів. Дісталося і регіонам на півночі країни. На Чернігівщині сотня сіл залишилася без електропостачання. А ще в цьому регіоні зайнялося сім будинків, у них вилучили блискавки.

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А у Львові дощ періщив усю ніч і ранок. Вода рясно залила вулиці міста. Синоптики прогнозують, що грози триватимуть. Найбільше заливатиме Захід країни та Центр. Але попри дощі буде спекотно – до 30 градусів вище нуля.