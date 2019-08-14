17:03
14 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВАКЦИНАЦІЯ ДИНАМО ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Путіна браслет Насірова. Російський мільйонер у 4 роки
      Вєсті Кремля
      21:52, 13 серпня
      Вєсті.UA: Ефектне спілкування Зеленського. Нове політичне шоу Порошенка
      Вєсті.UA
      20:02, 13 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВАКЦИНАЦІЯ ДИНАМО ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Побиті авто та зруйновані дахи будинків: Західна Україна потерпає від потужної негоди

      213

      Буковина вчергове потерпає від негоди. Цього разу буревій з градом побив будинки, автівки і людей. Жителі Старожинця оговтуються від шоку. Там град, завбільшки із куряче яйце, засипав містечко.

      Бомбардування градом тривала лише 40 хвилин, але цього вистачило аби перетворити у решето дахи будинків та автівки. Найбільше постраждали будівлі шкіл та поліклініки.

      Читайте також: Дощ, град і сильний вітер в Україні зривали дахи й знеструмлювали села: де постраждали найбільше

      Постраждав і автопарк районного відділку поліції. А у житлових будинках люди залишилися майже без вікон – їх понівечив град.

      Усе починалося з того, що був потужний вітер. Потім пройшло хвилин 15 і відбулася нереальна повінь. У мене вікно розбило,
      – сказав житель Старожинця Валентин Кас'ян.


      Град побив вікна


      Авто теж постраждали внаслідок негоди


      Дахи будинків перетворилися на решето
       

      Негода зачепила також Заставніський район, у декількох селищах сильний вітер зірвав дахи житлових будинків. Наразі в області створили екстрений штаб, аби підрахувати збитки від негоди.

      Найбільше шкоди негода завдала Сторожинецькому районі, де через сильний град було пошкоджено дахи лікувального закладу, чотирьох навчальних закладів, будинку культури та житлових будинків на 12 вулицях,
      – відзвітував керівник прес-служби ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук.

      А ще в області внаслідок негоди без світла залишилося майже 30 населених пунктів. Дісталося і регіонам на півночі країни. На Чернігівщині сотня сіл залишилася без електропостачання. А ще в цьому регіоні зайнялося сім будинків, у них вилучили блискавки.

      Читайте також: Зірваний купол і повалені дерева: негода вдарила по Україні – фото, відео

      А у Львові дощ періщив усю ніч і ранок. Вода рясно залила вулиці міста. Синоптики прогнозують, що грози триватимуть. Найбільше заливатиме Захід країни та Центр. Але попри дощі буде спекотно – до 30 градусів вище нуля.

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      сьогодні
      156938
      Теги: Новини України Негода в Україні ДСНС Новини Львова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu
      сьогодні , 17:00 Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu
      Світові Медіа 15
      Зростання української економіки: позитиви і ризики
      сьогодні , 16:01 Зростання української економіки: позитиви і ризики
      Яніна Ткачук 555
      Катастрофа под брэндом "РФ" может иметь планетарный масштаб
      сьогодні , 15:00 Катастрофа под брэндом "РФ" может иметь планетарный масштаб
      Злой Одессит 2119
      Найбільші зашквари Матіоса: чи звільнять з посади керівника військової прокуратури
      сьогодні , 14:00 Найбільші зашквари Матіоса: чи звільнять з посади керівника військової прокуратури
      Сергій Лещенко 802
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 13:58 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      16467
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук