"Антимобілізаційна істерія": з'явилися нові деталі побиття матері та дитини у Космачі

У вівторок, 6 лютого, близько сотні мешканок села Космач, що на Івано-Франківщині перекрили дорогу до селища, захищаючи чоловіків від буцімто приїзду ТЦК. Відомо, що внаслідок конфлікту постраждали троє людей, серед яких 6-річна дитина.

Місцева влада переконана, що конфлікт спровокував фейк. Мовиться про неправдиву інформацію щодо приїзду до селища представників військкомату.

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Як прокоментувало цю ситуацію місцеве керівництво

Голова Космацької громади Дмитро Мохначук повідомив, що проти так званих "працівників ТЦК зібралося близько сотні людей, серед яких було багато жінок. Місцева влада намагалася заспокоїти обурених громадян.

Втім, заспокоїти розлючений натовп вдалося лише після приїзду начальника поліції.

Чому вони перекривали дорогу? Там у місцеву групу (соцмережі – 24 Канал) хтось кинув повідомлення, що їдуть 6 машин з ТЦК, але це було фейком. Попри це, жінки збіглись, бо наче дуже багато машин їде виловлювати чоловіків. Ми про це нічого не знали. Для керівництва громади це справжній шок,

– розповів Мохначук.

За його словами, подібних випадків раніше ніколи не було, а таких розлючених настроїв серед мешканців громади не спостерігалося.

Водночас він зазначив, що після прибуття на місце події, то матері з дитиною, на яких агресивно накинулися місцеві, вже не було. Люди ж обурюються, що це буцімто була провокація.

Голова громади також додав, що вчора, 9 лютого, місцеві депутати збирались і обговорювали цей неприємний інцидент. Наразі вони планують провести ще ряд зустрічей з представниками поліції та районної адміністрації.

Особисте ставлення посадовця до цієї ситуації

Мохначук зауважив, що особисто він досить категорично ставиться до цього інциденту.

Так, я знаю, що людям накипіло, але таке спровокувати. Хто це спровокував, нехай розбираються спецслужби,

– додав він.

Посадовець також підкреслив, що від початку війни з Космацької громади на фронті пішли служити близько сотні людей. Відомо, що вже загинули шість бійців. Станом на зараз на передовій оборону тримають понад 60 військових з Космацької територіальної громади.

Чи причетні російські спецслужби

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що так звана "антимобілізаційна істерія" у соцмережах є наслідком роботи російських спецслужб. Заворушення у Космачі були спричинені фейковими повідомленнями про те, що планується роздача повісток приїжджими жінками.

Антимобілізаційна істерія в соцмережах інспірована російськими спецслужбами. Їх мета – розкол українського суспільства та дестабілізація українського тилу. Мобілізація – життєво необхідний процес. Без достатньої кількості особового складу на фронті неможливо стримати російський натиск,

– наголосили у Центрі.

Зокрема, фахівці зауважили, що головною метою Росії є повне знищення України. Втім, аби досягти цього окупантам спершу необхідна воєнна перемога.

Що відомо про інцидент: основне

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, близько сотні жінок самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні.

Як розповіла користувачка Іванка Ванджурак, вона їхала у Космач на пошту, коли її зупинив натовп вороже налаштованих жінок зі зброєю у руках. Селянки почали кричати, а після вимагали показати телефон. Коли Іванна поверталася назад, її знову зупинили та почали звинувачувати водійку у тому, що вона "наводчиця воєнкому".

Постраждала зазначила, що одна з розлючених селянок просунула биту їй у вікно та вдарила в голову дитину. Інша жінка у цей час тримала її за волосся так, що вона нічого не могла зробити. На поміч їй згодом прийшли знайомі. Жінка розповіла, що в один момент якийсь чоловік закричав, що "це не та машина" і вони все "поплутали".

Пізніше начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків розповів, що правоохоронці збираються працювати з громадами, щоб не допустити інциденту, який відбувся у Космачі.

За фактом побиття правоохоронціза статтею про хуліганство, вчинене групою осіб.