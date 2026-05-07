Подробиці інциденту, який стався під час травневих вихідних, повідомляє InPoland.

Що відомо про побиття українського підлітка?

Скандал з побиттям української дитини активно поширюється у соцмережах і вже викликав широкий резонанс. Також було опубліковане відео, у якому описуються обставини конфлікту та звернення до правоохоронних органів.

Речник поліції Яцек Вільчевський розповів, що вони вже прийняли заяву про можливий злочин. Наразі проводяться процесуальні та оперативно-розшукові дії. Поліцейські пообіцяли надати ширшу інформацію щодо справи, коли зберуть достатню доказову базу.

За інформацією, яка поширюється у мережі, жертвами нападу стали двоє братів з України віком 12 та 14 років. Молодший хлопець разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися. Після цього дівчата нібито почали ображати хлопців. Між підлітками виникла суперечка.

За даними ЗМІ, старший брат підійшов захистити хлопця. Тоді одна з дівчат вдарила його в обличчя. Після того дівчата викликали знайомих хлопців, яким приблизно 20 – 30 років.

У соцмережах кажуть, що після того група жорстоко побила 14-річного хлопця. Вони погрожували, принижували, а також ображали через українське походження дітей. Дорослі змушували хлопця вставати на коліна та цілувати взуття, а також погрожували "вивезти у багажнику".

Польська поліція продовжує розслідування резонансної справи.

