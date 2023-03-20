Декілька снарядів і мінус група окупантів: прикордонники під Бахмутом показали красиве відео

Ситуація поблизу Бахмута уже багато місяців залишається найнапруженішою на лінії фронту. Однак українські захисники невпинно знищують там ворогів і навіть записують українцям відео своєї героїчної боротьби.

Чергове відео прикордонників було зняте у лісопосадках під цим містом. На ньому видно, як влучно воїни України знешкоджують російських окупантів.

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Окупанти більше не бігають

Так, замасковані росіяни пересувалися серед дерев, виглядаючи українців. Однак загарбники не очікували, що прилетить цього разу їм з небес, адже захисники уважно слідкували за ворогом з висоти.

Тож через кілька митей дрон відправив дружній привіт від усього українського народу та прослідкував, наскільки подарунок сподобається незваним гостям. Як наслідок, окупанти більше не те що не бігають, а ледь повзають по українській землі.

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