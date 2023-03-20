Декілька снарядів і мінус група окупантів: прикордонники під Бахмутом показали красиве відео
Джерело:ДПСУ
Ситуація поблизу Бахмута уже багато місяців залишається найнапруженішою на лінії фронту. Однак українські захисники невпинно знищують там ворогів і навіть записують українцям відео своєї героїчної боротьби.
Чергове відео прикордонників було зняте у лісопосадках під цим містом. На ньому видно, як влучно воїни України знешкоджують російських окупантів.
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Окупанти більше не бігають
Так, замасковані росіяни пересувалися серед дерев, виглядаючи українців. Однак загарбники не очікували, що прилетить цього разу їм з небес, адже захисники уважно слідкували за ворогом з висоти.
Тож через кілька митей дрон відправив дружній привіт від усього українського народу та прослідкував, наскільки подарунок сподобається незваним гостям. Як наслідок, окупанти більше не те що не бігають, а ледь повзають по українській землі.
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Що відбувається поблизу Бахмута: останні новини
- Окупаційні війська тривалий час не покидають спроб захопити український Бахмут. Тож найгарячіша точка у театрі бойових дій наразі саме поблизу цього східного міста.
- Однак при цьому керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що плани російських загарбників щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Ба більше, за словами речника Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, росіяни тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського міста-фортеці.
- Зазначимо, що про кульмінаційний момент на Бахмутському напрямку говорять й військові експерти. Так, денний рівень атак окупантів знизився в половину. Втім у Росії досі залишаються ресурси для продовження у місті кривавих боїв. Зокрема, зараз росіяни тиснуть з боку річки Бахмутка.