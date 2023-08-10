Поблизу Москви знову щось палає: у російському Домодєдово чули вибухи
У російській столиці продовжується марафон горіння та сезон цвітіння "бавовни". Так, пізно вночі 10 серпня окупанти повідомили про невідомі вибухи поблизу населеного пункту Домодєдово у Московській області.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, на місці вибухів також нібито утворилася пожежа, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Домодєдово
Очевидці повідомляють, що вибух поблизу аеропорту Домодєдово стався приблизно о 2:43 за місцевим часом. Тоді пролунали кілька звуків вибухів, а згодом на їх місці спалахнула пожежа.
У Домодєдово велика пожежа: дивіться відео
У небо також піднявся чорний густий стовп диму. Пропагандисти також бідкалися про "атаку невідомих безпілотників".
У Домодєдово після вибухів утворився дим: дивіться відео
Російські пропагандисти своєю чергою заявляють, що це всього лише "побутова пожежа". Зокрема, вони кажуть, що це нібито "вибухи газових балонів у гаражах".
У Домодєдово щось сильно палає / Фото з телеграм-каналу Monitor
Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі або пошкодження будівель у населеному пункті. Також росіяни не повідомляли, у якому стані наразі перебуває їхній аеропорт, і чи здійснюються звідти рейси.
Нещодавно вибухи лунали під Москвою
- У Підмосков'ї у місті Сергіїв Посад 9 серпня пролунали гучні звуки вибухів. Згодом стало відомо, що відбувся "приліт" по Загорському оптико-механічному заводу, який допомагав у виготовленні зброї для російської армії.
- Через кілька годин у мережі показали наслідки "влучання" по цьому заводу. Так, від нього майже нічого не залишилося, а сама будівля просто зрівнялася з землею.
- Крім того, відомо, що цей завод брав участь у розробленні російських літаків нового покоління типу "Посланник". Зараз же біля цього заводу знаходять боєприпаси.
- Також у мережу виклали момент самого вибуху на заводі під Москвою. Очевидець казав, що його автівку "ледь не перекинуло".