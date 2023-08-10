Поблизу Москви знову щось палає: у російському Домодєдово чули вибухи

У російській столиці продовжується марафон горіння та сезон цвітіння "бавовни". Так, пізно вночі 10 серпня окупанти повідомили про невідомі вибухи поблизу населеного пункту Домодєдово у Московській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, на місці вибухів також нібито утворилася пожежа, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Домодєдово

Очевидці повідомляють, що вибух поблизу аеропорту Домодєдово стався приблизно о 2:43 за місцевим часом. Тоді пролунали кілька звуків вибухів, а згодом на їх місці спалахнула пожежа.

У Домодєдово велика пожежа: дивіться відео

У небо також піднявся чорний густий стовп диму. Пропагандисти також бідкалися про "атаку невідомих безпілотників".

У Домодєдово після вибухів утворився дим: дивіться відео

Російські пропагандисти своєю чергою заявляють, що це всього лише "побутова пожежа". Зокрема, вони кажуть, що це нібито "вибухи газових балонів у гаражах".



У Домодєдово щось сильно палає / Фото з телеграм-каналу Monitor

Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі або пошкодження будівель у населеному пункті. Також росіяни не повідомляли, у якому стані наразі перебуває їхній аеропорт, і чи здійснюються звідти рейси.

Нещодавно вибухи лунали під Москвою