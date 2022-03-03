Почалися нові переговори Росії та України: перше відео

Почався новий раунд переговорів Росії та України. Делегації країн зустрілися вже вдруге після 24 лютого, коли Путін віддав наказ про вторгнення у нашу державу.

Про це у своєму твітері повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Відповідний допис він опублікував о 16:48.

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Перемовини вже стартували

Зазначимо, що місце проведення переговорів – невідоме. Раніше у мережі поширювали інформацію про Біловезьку пущу на території Польщі. Але нардеп Давид Арахамія це спростував.

Про що говоритимуть:

негайне припинення вогню;

перемир'я;

гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

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Що відомо про попередню зустріч делегацій

. Україну на перемовинах представляють Давид Арахамія, радник глави ОП Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков й заступник глави МЗС Микола Точицький.

Представники України та Росії зустрічалися 28 лютого на кордоні з Білоруссю. Після цього вони відправилися до столиць для консультацій. Тоді ж Подоляк заявив, що сторони знайшли "деякі точки", за якими можна шукати спільні позиції.

Напередодні зустрічі з російською делегацію Арахамія наголошував, що говорити з Росією потрібно. Мовляв, це дозволить принаймні почути пропозиції держави-агресорки.

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