Почалися нові переговори Росії та України: перше відео
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Почався новий раунд переговорів Росії та України. Делегації країн зустрілися вже вдруге після 24 лютого, коли Путін віддав наказ про вторгнення у нашу державу.
Про це у своєму твітері повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Відповідний допис він опублікував о 16:48.
Зверніть увагу Програма мінімум – гуманітарні коридори, – Арахамія про переговори з Росією
Перемовини вже стартували
Зазначимо, що місце проведення переговорів – невідоме. Раніше у мережі поширювали інформацію про Біловезьку пущу на території Польщі. Але нардеп Давид Арахамія це спростував.Довідка. Україну на перемовинах представляють Давид Арахамія, радник глави ОП Михайло Подоляк, міністр оборони Олексій Резніков й заступник глави МЗС Микола Точицький.
Про що говоритимуть:
- негайне припинення вогню;
- перемир'я;
- гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.
Стартували нові перемовини України та Росії: дивіться відео
Що відомо про попередню зустріч делегацій
Представники України та Росії зустрічалися 28 лютого на кордоні з Білоруссю. Після цього вони відправилися до столиць для консультацій. Тоді ж Подоляк заявив, що сторони знайшли "деякі точки", за якими можна шукати спільні позиції.
Напередодні зустрічі з російською делегацію Арахамія наголошував, що говорити з Росією потрібно. Мовляв, це дозволить принаймні почути пропозиції держави-агресорки.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!