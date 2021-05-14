Це початок дієвої роботи щодо повернення нашого Криму, – Маркарова про Кримську платформу

Читать новость на русском

США заявили про готовність долучитись до Кримської платформи. Також Вашингтон закликає інші країни, зокрема "Велику сімку" ще більше докласти зусиль задля тиску на Росію.

Джерело:

Укрінформ

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова. Уже багато країн підтвердили свою участь у саміті у Києві 23 серпня.

До теми У День перемоги над нацизмом США закликали Росію повернути Україні Крим

США закликають G7 долучитись

Я дуже рада, що Сполучені Штати також заявили про свою готовність брати участь, більше того, закликають наших колег по G7 також долучатися. Я впевнена, що це стане початком дієвої роботи щодо повернення нашого Криму,
– розповіла Маркарова.

США – справжній друг, – Маркарова

За словами пані посол, США – не лише один із найважливіших стратегічних партнерів України, а й "справжній друг". Саме тому це питання і бентежить Росію, адже інші держави переходять від просто заяв до конкретних обговорень, як провести деокупацію Криму.

Хочу сказати, що Крим абсолютно незаконно анексований, Крим – це Україна. Тому попри стурбованість країни, яка анексувала Крим, дуже сподіваюся, що ми перейдемо до обговорень про те, яким чином ми повертаємо Крим додому,
– додала пані посол.

Зазначимо, що наприкінці квітня Держдеп США заявив, що приєднається до ініціативи щодо деокупації півострова. У Вашингтоні підтвердили підтримку суверенітету й територіальній цілісності України.

Варто прочитати Анджей Дуда підтвердив свою участь у саміті Кримська платформа

Що відомо про Кримську платформу?


Це – міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові. Очікується, що форум відбудеться 23 серпня 2021 року – напередодні Дня незалежності України.До участі залучать лідерів іноземних держав, міністрів закордонних справ та оборони, парламентарів та експертів.