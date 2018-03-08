Почему власть никак не решает проблему пробок в больших городах

Едем тут недавно с таксистом. Пробка. Тянемся. Всему виной перекресток, куда перекрестно выезжают все подряд и блокируют его. Все, как всегда. И таксист, как всегда, взмахнув рукой, жалуясь на жизнь, говорит: "Вот не уважают у нас друг друга. Поэтому и порядка нет". И тяжело с ним не согласится.

На что ему дается ответ, что скоро камеры включат, за каждой такой выезд на перекресток будет приходить счет, как за отопление зимой, и все прекрасно начнут уважать друг друга. И не будет никаких проблем. На что таксист преобразился и заявил, что "он знает, как в таких случаях менять власть". И нельзя украинцев штрафовать, пока Ахметов не сидит.

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Второй случай. Один известный телеканал, который за правду и против многих, но в основном за самую сермяжную правду и за бабушек под "Нацбанком", но в основном за правду. И ведущий у них, страшный правдоруб, вопрошает в конце эфира, что же это такое делается, в стране обнищания и геноцид, а маршруточники цены подымают. Доколе, как говорится.

На что логичный ответ, что маршрутки – они вообще не от хорошей жизни. Надо развивать общественный транспорт, как делают во всех мегаполисах мира и от этих самых маршруток поскорее отказаться. И что для этого надо наконец освободить полосу общественного транспорта, что ускорит ход этого самого транспорта и повысит его привлекательность. И надо всего лишь включить камеры, собрать за неделю с одной улицы бюджет небольшого городка и все поедет.



Общественный транспорт за границей

На что правдоруб заявляет, что опять за счет людей эти реформы. И нельзя такое делать. Нельзя у людей забирать полосу. И не важно, что люди, паркуясь там, нарушают правила.

Таких примеров, наверное, много, как и пробок в городе. Пробки – это проблема. Для решения любой проблемы нужно провести условную "реформу". Проще говоря, если что-то работает неправильно, то перестроить это и заставить работать правильно. Но вот беда, заставить работать правильно – значит применить кнут.

Пряники не работают. Никто не платит налоги по своей воле, никто не соблюдает правила дорожного движения, если за их нарушения никто никого не наказывает. Люди не такие увы. Без кнута и немцы превращаются в пьяное быдло, а с кнутом ведут себя как добропорядочные бюргеры.

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Но оказывается, что любые правила и их исполнения мы не любим, но очень хотим, чтобы все работало. А так не бывает. Или кнут, принуждение к правилам и нормальный сценарий, или привычный беспорядок. Или штрафы и свободные дороги, или пробки и взаимное неуважение. Или мы все платим налоги и хватает на пенсию, или все становимся ФОПами и отправляем пенсионеров умирать в долину смерти. По-другому не бывает.

А пока мы все стоим в пробке. И тут даже не снег виной, и не судьи на своих машинах. Это лишь антураж.

А власти боятся запустить камеры, потому что боятся народного гнева. Ведь народ, почему то, не гневается, когда стоит в пробке. Но будет очень против, когда сделают что-то, чтобы этих пробок не было. Разве что кто-то взмахнет волшебной палочкой и дороги в Киеве расширятся в 4 раза. И популизм властей не может радовать.

Но ведь это народ кричит, что власть о нем не думает. А ведь все наоборот – власть слишком много думает о том, что скажет киевский таксист и боится нарушить его зону комфорта.