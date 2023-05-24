Починається оборонна операція росіян і контрнаступальна наших сил: що відбувається біля Бахмута

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 24 травня заявив, що українські військові просуваються по флангах міста Бахмут та продовжують брати в оточення російських окупантів. Це може свідчити про початок контрнаступальної операції наших сил.

Про це 24 Каналу відзначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він припустив можливий хід подій.

Дивіться також ЗСУ не підуть на прорив у Бахмуті: фронтове зведення від Романа Світана

Є перспективи

Олександр Мусієнко зазначив, що в українських сил є перспективи для продовження руху цими флангами: брати в напівоточення, потім оточення, переривати логістику ворога.

Я думаю, що зараз ми стаємо свідками не оборонної операції українських сил під Бахмутом, а російських військ і контрнаступальної операції наших сил – це помітно. Ключове – хто буде контролювати фланги та шляхи забезпечення,

– сказав він.

Олександр Мусієнко про бої під Бахмутом: дивитись відео

Для росіян ситуація плачевна

У ворогів справи геть кепські, зазначив Мусієнко. Адже вони активно знищували місто, штурмували його цілими групами, хотіли оточити та заблокувати логістику. У наших Сил оборони інша ситуація – ніхто не буде йти руїнами, наражати себе на артилерійський вогонь, хоча росіяни й провокують.

"Росіяни залишаються в Бахмуті, не мають можливості просунутися на Часів Яр. З іншого боку Бахмут розташовується в низовині відносно навколишніх висот і це створює перспективи, щоб їх там молотити в самому місті та на підступах", – пояснив він.

Як швидко це все розвиватиметься, залежить від швидкості просування наших сил на флангах, щоб зімкнути кільце.

"Ми бачимо, що просування в наших сил є. Але там по норах позасідали росіяни, їх треба викурювати звідти, що й роблять наші війська. Тому тут йдеться навіть по кілька метрів на флангах ми повертаємо", – додав Олександр Мусієнко.

Ситуація біля Бахмута: останні новини