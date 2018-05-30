Почуваюсь не дуже добре, – Стерненко розповів про свій стан після нападу

Колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко розповів про свій стан здоров’я після нападу та операції.

В ніч 25 травня в Одесі двоє чоловіків напали на місцевого активіста Сергія Стерненка. Хлопець зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти.

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Згодом зловмисника Олександра Ісайкула затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину, проте невдовзі чоловіка відпустили і він має статус свідка у справі.

Сам Стерненко зараз проходить лікування у Києві.

В ексклюзивному коментарі телефоном в ефірі 24 каналу він підтвердив, що у середу йому зробили чергову операцію.

Почуваюсь не дуже добре. Дуже сильно болить рука, мені сьогодні зашили два сухожилля на пальцях, зашили ще сухожилля променевого згину кістки, долонний м’яз. Було ушкодження променевої артерії, карпальної зв’язки і ще там з нервом була проблема,

– розповів Сергій Стерненко.

За його словами, ушкодження доволі серйозні і понад 6 тижнів доведеться носити гіпс та проходити ще спеціальні медичні процедури. Екс-лідер одеського "Правого сектору" спростовує інформацію про те, що він сам себе порізав.

Одеський активіст підтвердив, що захищався ножем нападника, який йому вдалось вихопити.

"Вдалось зупинити удар ножем, який міг мені потрапити в ліву частину грудної клітки або в шию чи в голову", – зазначив Стерненко.