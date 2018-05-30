00:47
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Почуваюсь не дуже добре, – Стерненко розповів про свій стан після нападу

252 Читать новость на русском
Сергій Стерненко розповів про свій стан після нападу
Сергій Стерненко розповів про свій стан після нападу / Facebook Сергія Стерненка

Колишній лідер одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко розповів про свій стан здоров’я після нападу та операції.

В ніч 25 травня в Одесі двоє чоловіків напали на місцевого активіста Сергія Стерненка. Хлопець зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти.

Читайте також: У поліції оприлюднили деталі перебігу слідства за фактом нападу на Стерненка

Згодом зловмисника Олександра Ісайкула затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину, проте невдовзі чоловіка відпустили і він має статус свідка у справі.

Сам Стерненко зараз проходить лікування у Києві.

В ексклюзивному коментарі телефоном в ефірі 24 каналу він підтвердив, що у середу йому зробили чергову операцію.

Почуваюсь не дуже добре. Дуже сильно болить рука, мені сьогодні зашили два сухожилля на пальцях, зашили ще сухожилля променевого згину кістки, долонний м’яз. Було ушкодження променевої артерії, карпальної зв’язки і ще там з нервом була проблема,
– розповів Сергій Стерненко.

За його словами, ушкодження доволі серйозні і понад 6 тижнів доведеться носити гіпс та проходити ще спеціальні медичні процедури. Екс-лідер одеського "Правого сектору" спростовує інформацію про те, що він сам себе порізав.

Одеський активіст підтвердив, що захищався ножем нападника, який йому вдалось вихопити.

"Вдалось зупинити удар ножем, який міг мені потрапити в ліву частину грудної клітки або в шию чи в голову", – зазначив Стерненко.

Теги: Новини України Розслідування Новини Одеси Сергій Стерненко Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 30 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 травня, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
577
Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
30 травня, 22:01 Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
3169
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
5260
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 травня, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 1477
Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
30 травня, 21:00 Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
Павло Казарін 293
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук