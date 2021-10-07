Подивимося, як працюватиме, – Арахамія про позбавлення мандата Разумкова

У фракції "Слуги народу" наразі не визначилася, чи ініціюватимуть складання Дмитром Разумковим мандата народного депутата. Водночас юристи бачать для цього підстави.

Відповідну заяву щодо мандата Разумкова в кулуарах парламенту зробив глави фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Можливе позбавлення Разумкова мандата

Ми ще не знаємо (чи позбавляти мандата – 24 канал). Юристи кажуть, що є підстави... Подивимося, як Разумков буде працювати,

– зазначив Арахамія.

Глава фракції додав, що вже ексспікер парламенту обіцяв працювати на користь виборців. "Коли він ішов до Ради – це виборці "Слуги народу". Якщо він буде працювати на їхнє благо – це одна справа, якщо навпаки – інша".

Арахамія також уточнив, що наразі питання позбавлення Разумкова мандата на фракції не розглядали. За його словами, такі рішення приймає з'їзд партій. Також потрібно вивчити практику Центральної виборчої комісії в таких питаннях, бо ситуація нестандартна.

Відставка Разумкова: основне