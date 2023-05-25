Світу стане безпечніше: Росія може втратити ядерний арсенал після подій у Бєлгороді

Після рейду російських добровольців у Бєлгородську область російська влада, ймовірно, остаточно забере ядерні боєприпаси з військового об'єкта "Бєлгород-22". Україні та світу може стати безпечніше.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Росія більше не може гарантувати збереження своїх ядерних арсеналів на Бєлгородщині.

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"Я думаю, що росіяни остаточно заберуть тактичну ядерну зброю зі сховища, тому що вони не можуть гарантувати її схоронність. Для України, країн Центральної Європи і світу загалом стане безпечніше", – сказав Мусієнко.

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Військовий оглядач також додав, що вразливість російських ядерних арсеналів може стати приводом для дискусій у міжнародній спільноті щодо позбавлення Москви від такої зброї.

Які ще наслідки операції на Бєлгородщині

Мусієнко наголосив на високій підготовці добровольчого рейду, адже його проґавили російські спецслужби та силовики.

"Ми побачили, що з невеликою кількістю людей і засобів можна досить легко зайти, провести певні рейди, більш ніж на добу встановити контроль на території Росії", – зауважив військовий оглядач.

Крім того, останні події демонструють байдужість Москви до своїх регіонів. Російську владу абсолютно не цікавить, як там живуть люди, що відбувається на місцях, чи безпечно їм.

Операція російських добровольців матиме продовження

На думку Мусієнка, можна говорити про набуття суб'єктності таких учасників російської опозиції, як легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус. Кремлю варто змиритися, що їхні набіги та рейди триватимуть далі.

Події в Бєлгороді: коротко

Активна фаза операції РДК та легіону "Свобода Росії" тривала 22 – 24 травня. Добровольці заявили, що змогли зайти на 42 кілометрів углиб Росії та затрофеїти зброю і техніку.

Російська влада оголосила план "Едельвейс" і шукала диверсантів. Але вже 23 травня "антитерористичну операцію" згорнули, щоб заспокоїти населення.

Речник української розвідки Андрій Юсов спростував інформацію про "українську" ДРГ. За його словами, російські добровольці проводили операцію на Бєлгородщині, щоб створити "смугу безпеки" для захисту цивільних українців. Проте самі українці участі в заходах не брали.