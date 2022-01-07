Лукашенко заявив, що в Україні релігійний розкол і її "треба повернути у справжню віру"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче бути "в тісному зв'язку" з Україною. В нашій державі, мовляв, відбувся релігійний розкол.

Про це він заявив під час відвідування у Мінську храму Преподобних Оптинських старців. За його словами, в Росії і Україні народ нібито "знедолений до крайностей".

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Лукашенко хоче повернути Україну "в лоно справжньої віри"

Тому Лукашенко самовпевнено налаштований зробити все, щоб повернути нашу державу "в лоно нашої справжньої віри".

Там (в Україні – 24 канал) стався навіть за релігійними напрямками такий розкол, який подолати буде дуже складно,

– висловився Лукашенко.

Він сказав, що мовиться про автокефалію, розкол церкви, які нібито хотіли "піднести" Білорусі у 2020 році. "Ви все це знаєте. Ми цього уникли. Я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", – нещиро сказав Лукашенко.

Останні абсурдні заяви Лукашенка про Україну

Самопроголошений президент заявив, що Білорусь нібито за 2021 рік запобігла 10 терактам. Він необґрунтовано побачив в них "слід" України.

Він вважає, що Росія "не має наміру нападати на Україну". Натомість як сказав Лукашенко, треба звернути увагу на дії США.

Наприкінці листопада самоназваний очільник держави назвав Крим "російським". Тоді ж він попросив у Володимира Путіна поїздку на окупований півострів.

Ще однією цинічною заявою відзначився Лукашенко, заявивши, що Білорусь "ніколи не стане такою, як Україна".

На початку грудня він теж неоднозначно висловився. "Зроблю все, щоб Україна стала нашою", – сказав тоді Лукашенко.

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