Подоляк порадив росіянам забути про Бахмут і готуватись до Ялти

В Офісі Президента порадили росіянам, що варто зробити. Зокрема, точно вже немає сенсу думати про українське місто Бахмут.

Ці поради ворогам Подоляк написав 3 грудня. У день, коли росіяни і далі продовжують намагатись штурмувати Бахмут.

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Подоляк порадив окупантам готуватись до Ялти

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що вороги під Бахмутом втратили тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових.

Радник Єрмака уточнив, що це під містом, яке не несе ворогу жодного стратегічного сенсу для ходу війни.

Все, аби довести собі: ми ще щось можемо! Ні, не можете. Забудьте про Бахмут. Починайте готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу,

– закликав Подоляк.

Варто зауважити, що росіяни справді під Бахмутом безрезультатно намагаються чогось досягти. Вони штурмують місто щодня. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що місто наразі – це найкривавіша точка фронту.

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