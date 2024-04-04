Чи потрібно передати гроші, виділені на телемарафон, на потреби ЗСУ: Подоляк висловив свою думку
В Україні зареєстрували петицію, у якій пропонували переспрямувати кошти від телемарафону новин і каналу "FreeДом" на потреби ЗСУ. ВОдночас в ОП наголошують, що марафон – це маленька частка інформаційного простору.
Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що нині на потреби ЗСУ виділяють усі можливі кошти, передає 24 Канал.
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"Марафон – винятково державна складова роботи з інформацією"
Петиція з пропозицією переспрямувати кошти з телемарафону на потреби ЗСУ вже набрала понад 25 тисяч голосів. Подоляк, коментуючи це, зауважив, що ухвалюватиме рішення щодо цього Кабмін.
Це Кабмін вирішуватиме (долю петиції – 24 Канал). Але, на мій погляд, на оборонні спроможності виділяється все, що можна. Фінансуються і Збройні сили, і побудова фортифікацій, підприємства "Укроборонпрому" – все це профінансовано. Але є нюанс. Марафон – це маленька частка нашого інформаційного простору,
– заявив Подоляк.
Він також додав, що в українському медіапросторі немає цензури, а інші ЗМІ мають змогу працювати. Окрім того, Подоляк наголосив, що "марафон – це винятково державна складова роботи з інформацією під час війни". Радник керівника ОП зауважив, що в умовах війни держава також має право мати різні інструменти контрпропаганди та інформаційних впливів, адже ворог активно використовує свою пропаганду, як метод ведення війни.
Російська пропаганда: останні новини
- В умовах війни ворог активно використовує свою пропаганду та створює ІПСО, щоб поширювати панічні настрої серед українців та дестабілізувати ситуацію в Україні.
- Так, нещодавно ворог почав активно поширювати фейки про "наступ на Харків" та "евакуацію місцевого населення". Варто наголосити, що повідомлення були нібито від ДСНС України. У них попереджали про "проведення евакуації з Харкова та його околиць через ймовірне оточення міста російськими окупантами".
- Також окупанти вкидають фейки про "наступ на Харків". Втім, у розвідці ГУР МО наголошують, що це – звичайнісінька російська ІПСО. Андрій Юсов заявив, що жодних нових угруповань на кордоні не фіксують, але військове командування розглядає різні сценарії, а ЗСУ посилюють оборону та укріплюють свої позиції.