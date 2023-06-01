Чекають злидні та буферна зона, – Подоляк жорстко відповів на мрії Гладкова приєднати Харків

Губернатор Бєлгородської області запропонував дивний спосіб припинити обстріли його регіону. В'ячеслав Гладков вважає, що для цього потрібно "окупувати" Харківську область.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що потрібно фіксувати прізвища тих, хто закликає "приєднати до Росії Харків". Адже після програшу Росії у війни їм доведеться відповідати за свої слова. Про це він розповів 24 Каналу.

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Мають сидіти довічно

Подоляк впевнений, що після поразки країни-агресорки Гладков, а також депутат Держдуми Андрєй Гурульов, який пропонує "точково бомбардувати Шебекіно, щоби боротися з Україною" зникнуть. Адже в Росії почнуться громадянські бунти.

І всі вони будуть покарані своїми ж росіянами. І Гладков, якщо встигне втекти, то втече, а якщо ні – то буде покараний,

– наголосив радник глави ОПУ.

Проте втекти їм не вдасться, тому що українська влада все одно їх дістане. І тоді такі, як Гладков та Гурульов сидітимуть довічно. Адже за пропаганду ненависті є абсолютно чітке кримінальне правопорушення.

Не мирна революція, а бунт

"Вся ця їхня бравада, мовляв, "будемо атакувати Варшаву" – та нічого вони не атакуватимуть. Вони поступово вмиратимуть – як державні інституції. А також втрачатимуть контроль над територіями. На цих територіях, не українці, а громадяни Росії, поступово збільшуватимуть свій агресивний потенціал", – підкреслив Подоляк.

Насправді це ж ілюзія, що в Росії може бути мирна революція. Там може бути тільки бунт. В цій країні є величезна кількість людей, які будуть готові взяти зброю до рук.

"І вони прийдуть до цього Гладкова і скажуть: "А давай ми твій будинок перерозподілимо. Ти ж 10 мільярдів взяв на лінію захисту. То давай ми зараз знайдемо ці 10 мільярдів". І нехай тоді він буде розповідати, який Харків куди він "доєднає", – наголосив він.

Михайло Подоляк відповів росіянам на заклик "приєднати" до Росії Харківську область: дивіться відео

Завжди будуть брехати

Крім того, після поразки Росії у війні на територіях Бєлгородській, Брянській, Курській областях потрібно буде створити буферну зону. Ці території мають бути демілітаризовані. Там не має бути бронетехніки, полігонів тощо.

"І хай собі в тому Бєлгороді живуть, як хочуть. Вони завжди будуть жити в злиднях, бо це Росія. Вони завжди будуть брехати", – впевнений Михайло Подоляк.

Більше про заяву губернатора Бєлгородської області

Останні тижні в Бєлгородській області Росії дуже неспокійно. Тривають обстріли, атаки дронами, заходять ДРГ, представники якого мають російські паспорти, щоб демілітаризувати регіон.

Для запобігання цьому губернатор області В'ячеслав Гладков запропонував "приєднати" до Росії Харківську область. Мовляв, тоді обстріли Бєлгородщини нібито припиняться.

Однак сумнівним мріям Гладкова дав відсіч міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що в Харкові Бєлгородська область сприймається виключно як "БНР" (Білгородська Народна Республіка – 24 Канал). Тому Гладкому краще думати про інше.

Також Терехова нагадав, що окупанти намагалися захопити Харків з 24 лютого 2022 року. Однак у вересні того ж року вони повністю залишили область.

Депутат російської Держдуми Андрєй Гурульов також несподівано відреагував на те, що на території Бєлгородської області РДК та легіон "Свобода Росії" створюють "напружену ситуацію". А Росія через це має перекидати туди з України свої війська. І тому, на його думку, "треба точково бомбардувати Шебекіно, керованими бомбами".