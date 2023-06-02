Співвідношення 1:100, – Подоляк назвав ціну фіналу війни, якщо Росія повністю не програє

В Офісі Президента України наполягають на тому, що Росія повинна зазнати повної поразки у війні. Інакше, як стверджують в ОП, ціна фіналу війни матиме значно вищу ціну.

Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що ціна реального фіналу війни, якщо Росія не програє, буде вищою за ціну сьогоднішньої підтримки України з боку партнерів

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У Зеленського попередили про ціну фіналу війни

За таких обставин, як написав Подоляк, співвідношення складатиме один до ста.

Якщо Росія сьогодні не програє повністю (без усіляких компромісів заради "збереження обличчя"), ціна реального фіналу війни буде набагато вищою, ніж сьогоднішня ціна підтримки України зброєю та фінансами. У співвідношенні 1:100. Рахуйте уважно…,

– зазначив радник ОП.

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