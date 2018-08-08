Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – ті місця у Полтаві й області, які має побачити кожен українець і які не залишать байдужими іноземців!

Полтавська область – чи не найяскравіший зразок України. Колоритні традиції, смачна їжа, веселі фестивалі, прекрасна природа, чарівна архітектура, щирі і відкриті люди – це все і навіть більше чекає на мандрівника на Полтавщині.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити



Полтавська область: які місця варто відвідати

Полтава: цікаві місця

Полтава – дуже колоритне і гостинне місце, тут є на що глянути. Безліч музеїв, гарна архітектура, зелені зони і справжня українська кухня.

Розпочніть знайомство з Полтавою з оглядового майданчика, там можна одразу оцінити масштаби міста і помилуватися пейзажами. Найкращим оглядовим майданчиком Полтави вважається біла альтанка (або ротонда) на Івановій горі. Цікаво, що саме звідси починається історія міста.

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Неймовірні краєвиди з альтанки

Альтанка, висотою у 9 метрів, має 8 колон, які розташовані у формі підкови. Вперше була збудована у 1909 році. Її звели на залишках земляних валів Полтавської фортеці і приурочили 200-річчю Полтавської битви. Під час війни німці розібрали альтанку і влаштували тут зенітно-артилерійський пункт. У 1954 році альтанку відбудували. Зараз це одне з найулюбленіших місць мешканців Полтави.

У Полтаві просто безліч музеїв на різні смаки. На тій же Івановій горі розташований музей Івана Котляревського. Гора, до слова, названа в честь Котляревського.



Одна з кімнат у музеї Котляревського

Цікаво, що це не просто музей, а садиба українського письменника і драматурга. У п’яти кімнатах відвідувачі зможуть побачити справжнє життя Котляревського: речі з його побуту, документи, архіви. Саме в цій садибі народився драматург. Садиба є філією Полтавського літературно-меморіального музею Котляревського.

Тут можна потрапити на театралізоване дійство: актори у ролі Котляревського та його персонажів зроблять екскурсію справді цікавою. Відвідувачів навіть пригощають справжніми полтавськими галушками.

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Схожий музей присвячений творчості Панаса Мирного. У будинку, який розташований на околиці міста, письменник також насправді жив. Тут він провів останні 17 років свого життя. Саме у цій садибі він приймав Лесю Українку, Олену Пчілку, Михайла Коцюбинського та інших представників тодішньої творчої еліти. До уваги гостей музею – особисті речі Панаса Мирного, архіви, фотографії тощо.

Полтава також відома, як батьківщина Миколи Гоголя. До 200-річчя з дня народження драматурга у місті відкрили алею з персонажами з гоголівських творів. До уваги мандрівників – Солоха, Вакула, Тарас Бульба, Ніс. І навіть цілі композиції "Сорочинський ярмарок" і "Викрадення місяця". Є тут, звісно, й пам’ятник самому Гоголю. А от щоб відвідати його родинний будинок і побачити, в яких умовах жив митець, доведеться виїхати за місто.

Музей-заповідник Гоголя

У селі Гоголеве розташована родова садиба Гоголя, в якій облаштований чудовий музей. До уваги відвідувачів – одноповерховий будинок з дерев’яними колонами і флігель. Тут можна ознайомитися з предметами побуду, перейнятися епохою, в якій жив Гоголь. Вивчити документи, архіви.



Родовий дім Гоголя

Але це далеко не все! Весь комплекс займає 30 га. Навколо садиби облаштований парк-сад з відпочинковими зонами, є кілька ставків. Тут же могила батьків письменника. Атмосфера і природа навколо просто казкові, тож, окрім походу в музей, можна чудово відпочити на природі.

Заповідник є пам'яткою архітектури національного значення. Неодноразово нагороджувався почесними і пам’ятними відзнаками. Має міжнародні премії. У 2009 році тут була проведена масштабна реконструкція.

Диканька

Якщо говорити про Полтавську область, важко не згадати Диканьку. На місці колишнього родинного маєтку відомої династії Кочубеїв зараз розкинувся неймовірний національний парк, який поєднує неймовірні природні зони з пам’ятками архітектури.

Варто звернути особливу увагу на Миколаївську церкву. Тут зачаровує дерев’яний різьблений іконостас і мармуровий саркофаг родини Кочубеїв. Також огляньте Троїцьку церкву, про яку писав Гоголь. Вражає Тріумфальна арка початку 19 століття. На території маєтку стоять багатостолітні дуби. А в історико-архітектурному комплексі "Вечори на хуторі біля Диканьки" можна відчути себе у справжньому українському селі.



Диво архітектури в Диканьці

Якщо будете тут, неподалік у лісі зберігся печерний монастир 1602 року. Він вартий того, щоб витратити ще трішки часу.

Руський Орчик

Якщо поїхати у південно-східну частину Полтавщини, на вас чекає унікальний загальнозоологічний заказник. Площа території – майже 800 га! Тут мешкає понад 250 видів тварин, 17 з них занесено до Червоної книги, 7 – до Європейського червоного списку. Також тут живе майже 200 видів птахів, багато з них – рідкісні. І це вам не зоопарк, де тварини живуть в неволі. Тут вони живуть в природному середовищі.



Збережена природа без втручання людини

Заказник розкинувся на заплавах річок, місцями тут болота. Частина території – це луги і ліси. Також збереглися степові ділянки.

Місце спокою і краси, де природа у своєму первозданному стані надихає і захоплює.

Найвища точка Лівобережжя

Найвищою точкою Лівобережної України вважають гору Пивиху. Аби побачити її, треба їхати у Полтавську область в селище Градизьк. Тут на березі Кременчуцького водосховища гора височіє на рівні 168 м над рівнем моря.



Чудове місце для відпочинку

Науковці переконані, що гора утворилася під час Дніпровського зледеніння. Тут знаходять скам’янілості льодовикового періоду. Тут можна знайти фрагменти кісток мамонтів, носорогів, північних оленей.

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Тут добувають лікувальну глину. Загалом це чудове місце для відпочинку, природна краса і спокій.

Через утворення Кременчуцького водосховища гора почала руйнуватися. Так, щороку зникає близько 7 метрів. Щоправда, ведуться роботи зі збереження Пивихи.

Ми описали лише невелику частину дивовижних архітектурних і природних туристичних точок Полтавщини. Досліджувати область можна місяцями: від музеїв до відпочинку на природі.

Фото: з відкритих джерел