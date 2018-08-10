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Подорожі Україною: унікальні куточки Чернігівщини, які неодмінно треба побачити

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Що побачити на Чернігівщині
Що побачити на Чернігівщині / 24 Канал

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – Чернігівська область і найкращі її місця для туризму та відпочинку. Тут є що побачити!

Чернігівська область – одна з найбільших в Україні, розташована у північно-східній частині країни. Чудовий клімат, різноманітність природних ресурсів, безліч заповідників, пляжі, санаторії: усе це сприяє чудовому відпочинку в регіоні.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Чернігівська область: які місця варто відвідати
Чернігівська область: які місця варто відвідати

Чернігів

Чернігів – місто з древньою історією. Вперше воно згадується у літописі під 907 роком! Чернігів був центром племені сіверян. У 9 столітті став частиною Київської Русі. Це місто було одним з найважливіших і найбагатших. Зараз місто доволі невелике, але тут є що оглянути туристам. Мандрівники зможуть відчути дух Київської Русі, зануритися у період Гетьманщини. До безлічі пам’яток тих часів можна досі доторкнутися.

Чернігів туризм
Це місто закохує у себе

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Розпочніть знайомство з містом у центрі. Підіть на центральну Красну площу (не спадщина СРСР, а красна у розумінні красива). Також площу називають Театральною. Це культурний і адміністративний центр міста.

Ще з часів Київської Русі тут була головна торгівельна точка міста. На початку 19 століття тут збудували красиві торговельні ряди з колонами. Місцеві купці прикрашали свої крамниці, вони мали багатий і ошатний вигляд.

У 1930-х роках ряди розібрали. Біля П'ятницької церкви облаштували сквер. А також відкрили Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Власне звідси й назва Театральної площі.

Обов’язково варто відвідати Чернігівський Вал. Адже це просто цілий історичний комплекс. На Дитинці (інша назва Валу) є неймовірні оборонні споруди, справжні гармати. До уваги туристів – великий історичний парк. Також кілька церков, серед них – один із найдавніших в Україні християнських храмів! Спасо-Преображенський собор зачарує неймовірною атмосферою умиротворення.

Чернігів що глянути
До вашої уваги – справжні гармати

Антонієві печери продовжать релігійну мандрівку містом. Їхня історія починається в 11 столітті. Заснував тут монастир святий Антоній Печерський – один із засновників Києво-Печерської лаври та чернецького життя на Русі загалом.

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Краса храмів, які розташовані просто під землею, вразить навіть нерелігійних людей. Уявіть собі: висота храму Феодосія Тотемського досягає 8,4 м! Це майже триповерховий будинок під землею. Станом на сьогодні підземний комплекс простягається на 350 метрів. Розкопані 2 яруси печер, однак науковці стверджують, що загалом їх 4. Глибина печер коливається від 2 до 12 метрів (відносно поверхні гори). Тут безліч галерей, об’єднаних між собою.

І ще одна пам’ятка історії чекає на туристів просто у місті. На Болдиних горах насипані два відомі кургани: "Гульбище" та "Безіменний". За легендою, у першому кургані був похований богатир Ілля Муромець. Це пов’язано з тим, що тут знайшли рештки похованого чоловіка, жінки і коня. Так от, зріст цього чоловіка – понад 2 метри, обладунки теж справляли враження, що їх носив справжній велетень!

Батурин

Виїхавши за межі Чернігова, ви побачите не менше цікавого! Радимо обов’язково відвідати Батурин. Це місто було резиденцією багатьох гетьманів лівобережної України. Вражало своєю красою і величчю. Щоправда, протягом довгих років було у запустінні після нападу московського війська.

Але у 2000-х роках у Батурині пройшла масштабна реконструкція коштами держави та приватних осіб. Тут створили національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця". До уваги відвідувачів – шикарний палац Розумовського, будинок судді Кочубея і давні укріплення на березі річки Сейм.

Майже зруйнований палац відбудували за старими ескізами. Всередині частково відтворені інтер’єри палацу: з меблями, оздобленням, картинами, предметами побуту. Тут проводять екскурсії, якщо хочете оглянути все у спокої – обирайте будні дні.

Чернігівщина відпочинок
Палац відбудували за старими ескізами

Вражає також фортеця-цитадель. Зразу попереджаємо: оригінальної будівлі не залишилося, її повністю зруйнували у 18 столітті. Але реконструкція відповідає первинній цитаделі, збережені навіть розміри.

Чернігівська область туризм
Відтворено все до деталей

Загалом Батурин сьогодення – це місто-музей. Тут можна довго блукати, відвідуючи різні історичні та архітектурні пам’ятки. Усе це поєднано з прекрасними парками, чистим повітрям та привітним персоналом.

Печери в Любечі

Ще одні Антонієві печери розташовані у селищі Любечі. Саме тут святий Антоній народився і розпочав свою подорож до Палестини, де прийняв постриг. Потім він заснував монастир у Києві, пізніше – в Болдиних горах (той, про який ми згадували вище) і останні роки життя провів у печерному монастирі в Любечі.

Чернігівська область що побачити
І це все споруджувалося в 11 столітті!

Цей монастир складається з двох печер. Дальня печера добре збереглася до наших днів, тут легко уявити побут святого. А от ближня печера розташована практично в центрі селища біля кам'яниці Полуботка (її теж варто оглянути).

Є легенда, що підземні печери святого Антонія зв’язували Київ, Чернігів та Любеч. Однак не доведено, чи справді існують такі підземні ходи.

Блакитні озера

Чернігівська область – це не лише музеї, а й культурно-духовний відпочинок. Тут є прекрасні природні місця для відпочинку. Наприклад, покупатися у кришталево чистій воді Блакитних озер.

Чернігівщина відпочинок
Годі шукати кращі місця для відпочинку!

Ці 4 озера з’явилися після затоплення піщаних кар’єрів у селі Олешня. Вода в озерах неймовірно чиста і прозора, має приємний голубий відтінок через кварцовий пісок на дні. Навколо – сосновий ліс, що робить повітря пахучим і оздоровчим. Ну і, звісно ж, прекрасний пляж з білим чистим піском.

Озера доволі великі. Найбільше має глибину 20 метрів та займає площу 25 га. Сюди люблять приїжджати українці та навіть іноземці.

Тростянецький парк

І ще одне чудове місце для відпочинку на природі – Тростянецький парк, диво ландшафтного дизайну, побудований у 19 столітті онуком гетьмана Скоропадського Іваном Скоропадським. Саме тут він і похований.

Чернігівщина туризм
Чисте повітря і краса природи

Аби зробити це місце ідеальним, тут створили штучні гори. Їхня висота – до 30 метрів, але загалом це місце нагадує Альпи. Тут висаджено безліч екзотичних видів рослин. Навколо парку простягаються лісозахисні смуги, площею близько 350 га. А сам парк розкинувся на понад 200 га. Також тут є кілька ставків. У парку проводять екскурсії, тут неймовірно гарно у будь-яку пору року.

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Чернігівщина – область, яка просякнута духом історії. Видатні історичні місця і чудова природа не залишать байдужими найвибагливіших мандрівників.

Автор: Настя Сукач
Теги: Публікації Новини України LifeStyle Статті Подорожі відпочинок Новини Чернігова Україні – 27
Джерело: 24 канал
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