На подвірʼя приватного будинку в Кременчуцькому районі впала ракета

Зранку 13 січня росіяни масовано атакували Україну. Зокрема ППО працювала і в Полтавській області.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що ворог атакував і Полтавщину.

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На подвір'я одного з будинків впала ракета

На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета. На щастя, вона не розірвалася.

Пошкоджено господарчу споруду, однак серед людей ніхто не постраждав. На місці працюють профільні фахівці.

Дякуємо нашим Силам оборони за захист. Слава Україні,

– написав Пронін.

Зазначимо, що вночі ворог масовано атакував Україну. Ворог використав крилаті ракети, аеробалістичні ракети, балістичні ракети, надзвукові ракети та керовані авіаційні ракети.

Більш детальну інформацію згодом нададуть у Повітряних силах.

Наслідки обстрілу 13 січня

Зокрема ППО працювала на Рівненщині. На щастя, минулося без пошкоджень і наслідків.

Також відомо, що є пошкодження у Чернігівській області. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус – він не став розголошувати інших деталей щодо місця влучання, та наголосив, що наразі даних про жертв та потерпілих немає.

Крім цього, вибухи під час атаки лунали у Кіровоградській області та у Дніпрі.

Також наразі відомо, що під атакою перебували Сумська, Волинська та Івано-Франківська області.