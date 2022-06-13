Подвойте зусилля, щоб зупинити російську ненависть, – Зеленський вкотре попросив у світу зброю

Україні потрібна потужна наступальна зброя, щоб звільнити окуповані території від Росії. Через відсутність зброї війна в Україні тільки затягується, а жертви збільшуються.

Зеленський попросив про посилення санцій та зброю

Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum, повідомляє 24 канал.

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Глава держави закликав подвоїти зусилля, "щоб зупинити російську ненависть". За словами Зеленського, ненависть є рушійною силою, "завдяки якій ще продовжується ця російська війна проти України та свободи".

Президент звернув увагу на російську ненависть до всього українського – до культури та історії. Він зазначив, що попри всі жахи Україна залишилася доброю та відкритою країною до різних культур.

Під час виступу Зеленський розповів, що окупантам немає різниці, куди вони завдають ракетних ударів. Зокрема, війська агресора знищують навіть російські церкви, населені пункти, в яких століттями проживала грецька громада. Постійних репресій зазнають кримські татари.

Також окупанти вдарили ракетами по Бабиному Яру. Президент нагадав і про антисемітські висловлювання глава МЗС Росії Сергія Лаврова, які спричини скандал.

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Зеленський наголосив на потребі посилення санкцій та прискоренні постачання зброї, "щоб ми змогли звільнити окуповані території". Він сказав, що Україні потрібна потужна наступальна зброя, "без якої війна затягується, а жертви збільшуються".

США та Велика Британія обіцяли надати Україні потрібну зброю

Українська влада просить у партнерів сучасні системи протиповітряної оборони, щоб захищатися від російських ракет, і важку зброю, щоб завдавати ударів по позиціях ворога.

1 червня Україна отримала позитивний сигнал від Сполучених Штатів Америки, які схвалили 11 пакет військової допомоги для нашої країни. Пакет допомоги включає надання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Ці системи здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри, що більше, аніж будь-яка інша артилерійська система, що наразі є у Збройних Сил України.

Позитивні новини Україна отримала 6 червня з Великої Британії. Британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню M270, які з високою точністю вражають цілі на відстані 80 кілометрів.

Щодо ППО, то на початку червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні систему IRIS-T SLM. Але, на жаль, поставки озброєння можуть відкласти аж до листопада – грудня.

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