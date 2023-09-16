Може вплинути на війну в Україні: ISW про поглиблення співпраці Росії та Китаю
Джерело:ISW
Росія на тлі ізоляції через війну проти України намагається зміцнити економічні зв'язки з Китаєм. Посилення зв'язків між Москвою і Пекіном може вплинути на війну в Україні.
Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) проаналізували зустріч кремлівського диктатора Владіміра Путіна з віцепрем'єром Китаю Чжан Гоцінем. Сторони зустрілися під час так званого Східного економічного форуму, щоб обговорити зміцнення китайсько-російських економічних відносин.
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Китай готовий поглиблювати співробітництво з Росією
Як пише ISW, Путін високо оцінив обсяг китайсько-російської торгівлі у 2023 році та заявив, що дві країни досягнуть 200 мільярдів доларів до кінця 2023 року.
Чжан заявив, що Китай готовий "поглиблювати взаємовигідне співробітництво" з Росією.
Аналітики нагадують, що Чжан займається передовим виробничим сектором Китаю, який відіграє ключову роль у досягненні мети Сі Цзіньпіна щодо самодостатності виробництва після 20 з'їзду комуністичної партії в жовтні 2022 року.
Раніше Чжан понад двадцять років працював у NORINCO, провідній китайській державній компанії з виробництва та продажу оборонної продукції.
Його професійний досвід і нинішні обов'язки дозволяють припустити, що збільшення обсягів китайсько-російської торгівлі включатиме товари для підтримки російських військових зусиль в Україні,
– зазначають в ISW.
Також аналітики Інститут вивчення війни підкреслюють, що в різні періоди 2023 року Китай надавав Росії військову допомогу, зокрема гвинтівки та бездимний порох.
Буданов пояснив, за кого Китай у війні Росії проти України
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов пояснив, яка позиція у Китаю щодо війни Росії проти України. Буданов наголосив, що в Китаю – не європейське сприйняття світу.
- На думку ГУР МО, поразка Росії у війні – поганий сценарій для Китаю. Річ у тім, що Китай не хоче залишитися у великій "стратегічній грі" сам на сам з їх, як Пекін вважає, супротивниками.
- Також Буданов наголосив, що Китай підтримує територіальну цілісність України, що дуже важливо.