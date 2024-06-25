Навіть на Півдні: сильної спеки в Україні поки що не буде

Цього тижня в Україні утримається комфортна погода. Сильна спека до кінця червня не очікується.

Яка буде температура найближчими днями, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні

Цього тижня Україна буде перебувати в умовах підвищеного атмосферного тиску. Різкі коливання температури й стихійні лиха не очікуються.

Тільки в західних областях періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів. Також в окремі дні можливі град і шквалисте посилення вітру.

Температурний фон загалом у країні очікується близько до норми, у південній частині вище за норму на 2 – 4 градуси,

– зазначив Кібальчич.

Синоптик прогнозував, що вночі вівторка +12 – +17, вдень +22 – +27. На Півдні подекуди до +31 градуса.

Сильної спеки не буде й у середу. Так, вночі +12 – +17, вдень +22 – +27. Тільки на крайньому Півдні до +30 градусів.

У четвер, 27 червня, температура повітря вночі +12 – +17, вдень +24 – +29. До речі, такі показники очікуються й на п'ятницю.

У суботу вночі також до +17, вдень +25 – +30 градусів. У неділю, 30 червня, дещо тепліше. Зокрема, вночі +13 – +18, а вдень +28 – +33.

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Сильна спека – підвищення температури повітря до +40 градусів на Півдні та Сході, до +35 – на решті території України.

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