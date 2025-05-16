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16 травня, 20:00
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Потепління в Україні: коли настане метеорологічне літо

Юлія Муріна

У травні несподівано вдарили заморозки. Окрім того, у багатьох областях йшов сніг. Метеорологічне літо цього року може початися трохи пізніше.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Метеорологічне літо в Україні

В Укргідрометцентрі зазначали, що кліматичний показник початку літа – це стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів. Переважно він відбувається у другій декаді травня, лише на Закарпатті та Півдні – у першій..

З огляду на такі процеси, які в нас є зараз, – нижчі за норму середньодобові показники, – скоріш за все, метеорологічне літо може трохи затриматися,
– розповіла Наталія Птуха.

Цікаво, що у 2024 році метеорологічне літо настало в середині травня й тривало практично до першої декади жовтня. Зокрема, на Миколаївщині та Херсонщині воно було близько 180 днів.

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Коли буде потепління

  • Наталія Птуха також розповідала, що стрімке потепління в найближчій синоптичній перспективі поки не очікується.
  • Синоптикиня зазначала, що певне підвищення температури може бути по південних областях 15 – 16 травня. Втім, на вихідних і початку наступного тижня знову можливе повернення до такого температурного режиму, який зараз.
  • "Позитивна тенденція вже десь з середини наступного тижня повинна більше давати про себе знати. Очікуємо, що там все ж таки температура буде вже в сторону підвищення", – сказала представниця Укргідрометцентру.
  • Уточнила, що підвищення температури очікується на початку третьої декади травня.
  • "Але поки в нас практично до кінця другої декади, 20-х чисел, залишається плюс-мінус ось такий температурний фон, як зараз", – зазначила синоптикиня.
  • До речі, Наталія Птуха 13 травня розповідала, що середня добова температура нижча за кліматичну норму на 5 – 9 градусів. Тільки у Криму 12 травня вона була нижчою за норму приблизно на 3 градуси.