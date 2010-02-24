Чи будуть ще сильні морози, коли нарешті потепліє і настане весна: інтерв'ю про погоду в Україні

Січень в Україні дивував аномальним теплом без сильних морозів. Бували дні, коли в деяких областях навіть фіксували до +15 градусів. Втім, у лютому зима все ж заявила про свої права – прийшло похолодання до -20 градусів і сніг. І хоча зараз утримується морозна погода, до весни залишилися лічені дні.

Якої погоди чекати до кінця лютого й у березні – сильних морозів і снігу чи різкого потепління, і чи може весна бути прохолоднішою через аномально теплу зиму – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи будуть сильні морози й сніг найближчими днями

Більша частина цієї зими була аномально теплою. Втім, у лютому вдарили морози до -20 градусів, випав сніг. Подекуди він йшов навіть на Півдні, що буває рідко. З чим пов'язане таке похолодання і якою буде погода найближчими днями?

До нас надійшло холодне арктичне повітря з північних широт. Окрім того, у четвер, 20 лютого, проходив атмосферний фронт, якщо говорити про центральні та частково південно-східні регіони.

Але у п'ятницю вже на більшість територій України поширилося поле високого тиску – антициклон з півночі. Він протримав свої позиції всі вихідні й затримається трошки навіть на понеділок. Водночас уже буде менше хмарності.

Знову очікуємо на певне посилення морозів. Під час проходження фронту 19 і 20 лютого було більше хмарності, тож нічні морози були не такі сильні. Однак ніч на суботу вже була більш морозною. Щодо температури, то й на неділю, понеділок вона буде приблизно однаковою – вночі -11 – -16 градусів, Північ, Північний Схід, а в Карпатах місцями -17 – -20 градусів. Тобто ще одна хвиля холоду буде.

Вдень -1 – -7 градусів практично в більшості областей. Трошки тепліше на крайньому Заході й Півдні країни. Вночі -6 – -14 градусів, вдень від -3 і вже до +3 градусів.

У принципі, нам залишилися ці вихідні пережити з морозами й ожеледицею, але без опадів. Відповідно, очікуємо більше прояснень. І якщо прояснення, то ночі прохолодні.

Тільки у Криму 23 і 24 лютого може бути невеликий сніг, а місцями й у деяких східних областях.



На вихідних морози посиляться / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Напередодні, 18 лютого, на одній з гірських ділянок кордону з Румунією фіксували суттєве зниження температури: вдень -23 – -25, а вночі навіть до -30 градусів. За офіційними прогнозами, такі сильні морози не очікувалися. Чому температура може відрізнятися, і чи фіксували такі великі мінуси на метеостанціях?

Ми в горах прогнозували близько -20 градусів, тобто в цих межах фіксувалося. Але можуть впливати і якісь локальні зниження чи рельєфні особливості, можливо, якась низина, куди зайшло холодне повітря, яке там не прогрівається.

Гірська місцевість завжди неоднорідна, і там температурні показники можуть досить відрізнятися. Але з приводу -30 градусів – дещо піддається сумнівам. На наших метеостанціях таких значень не було зафіксовано.

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Морози в горах / Фото з фейсбуку Чернівецького прикордонного загону

Чи можливе ще похолодання до -30 градусів

Здається, цієї зими в Україні морозів до -30 градусів не було взагалі.

Ні, не було таких значень.

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А чи можливі ще надалі в Україні сильні морози до -30 градусів? Чи все ж вже йдемо до потепління?

Ні. Найнижчі температурні показники в оглядній синоптичній перспективі будуть саме на вихідних. А далі навпаки – останні дні лютого й перші дні березня будуть з підвищенням температурних показників. Особливо в денні години це відчуватиметься.

Тому що вкінці лютого в нічні години все ж таки за рахунок прояснень і впливу поля високого тиску, відсутності опадів, температура буде десь в межах -5 – -12 градусів.

На Сході ті самі -16 градусів ще можуть залишатися, хоча, звичайно, будемо уточнювати, може трошки й там послабшають. Але вдень уже від -3 до +4 градусів – це 27 і 28 лютого.

Найтепліше буде в західних і південно-західних областях – до +8 градусів узагалі.

Коли в Україну прийде потепління

Коли чекати підвищення температури й чи буде різке потепління уже до кінця лютого?

З 25 лютого буде зміна синоптичних процесів. Трошечки залишається поле підвищеного тиску, тобто без опадів. Але вже повітряна маса буде змінюватися, більше буде надходити із заходу.

Тому температура у західних областях 25 – 26 числа вже сягатиме -1 – -7 градусів, а вдень навіть +1 – +7 градусів. На решті території в ці дні залишається -6 – -12 градусів. Найпрохолодніше на Сході й Північному Сході. Там до -16 в нічні години, а вдень від -2 до +4 градусів. Тобто у східних областях, як і впродовж цього тижня, до середини наступного все ж таки будуть морози як вдень, так і вночі. А в решті областей, особливо у західних, уже починаються плюсові значення у денні години з вівторка.

Якщо не помиляюся, зазвичай у східних областях завжди найпрохолодніше. З чим це пов'язано?

Так, усе правильно. Тому що вони більше вглиб континенту, і туди ці повітряні маси з Атлантики трохи пізніше доходять або можуть навіть десь затримуватися, якщо на східну територію впливає поле високого тиску, і воно блокує процеси із заходу.

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Якою буде погода в березні 2025

Чи буде в Україні вже стале потепління, чи все ж таки похолодання у березні ще можливе?

Зараз ми точно сказати це не можемо, але завжди пам'ятаємо, що березень – це перехідний місяць. Може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури. Але поки що в нас зберігається тенденція, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну.

А надалі подивимося, будемо уточнювати, тому що ситуація завжди змінюється. Синоптики моніторять її постійно.



У перші дні березня прогнозують "плюсову" температуру / Фото Yoksel Zok / Unsplash

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Чи можливі сніг або дощі на початку березня, чи все ж таки буде вже більш спокійна погода?



Ні, там вже якраз-таки за рахунок зміни синоптичних процесів уже буде слабшати цей антициклон.

І 1 – 2 березня в західних, а 2 числа і в північних областях вже може бути невеликий мокрий сніг і дощ. Тобто змішана фаза опадів за рахунок того, що температура підвищиться. Решта території – а 3 березня і практично вся територія України – буде без опадів. Ну і почнеться подальше підвищення температури на 3 – 5 градусів у порівнянні з попередніми градаціями.



У перші дні березня подекуди може йти мокрий сніг / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Напередодні деякі ЗМІ й телеграм-канали з посиланням на метеорадар Ventusky писали, що вже на початку березня очікується потепління навіть до +15 – +16 градусів. Чи можливі такі високі показники в перші весняні дні, і наскільки нормальними є такі значні перепади температури від морозу до тепла?

У принципі в атмосфері все можливо. Але з такою завчасністю більш ніж на 10 діб краще на них не орієнтуватися. Адже вже було скільки разів, коли Ventusky, метеорадари писали про страшнючі морози на початку лютого, а в ті дні потім нічого такого зовсім не було. Так, було певне зниження температури, але не до таких значень. Тому краще їх не аналізувати, а от спиратися на ті дані, які є.

Поки що у нас з вівторка, 25 лютого, і до перших чисел березня поступово йде досить рівномірне підвищення температури. Те, що можемо говорити з конкретними значеннями. Надалі поки що нереально прогнозувати.

То все ж таки найближчим часом різкої зміни погоди не буде?

За нашими настановами, різкої зміни не очікується.

У принципі температура буде поступово підвищуватися. Якихось аномальних значень, щоб там на 10 градусів потепліло впродовж однієї доби, поки таких показників ми не бачимо.



Різкого підвищення температури не прогнозують / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Якщо говорити про перший місяць весни загалом, якою може бути погода в березні?

Офіційний прогноз наші фахівці публікують переважно після 25 лютого. Тому поки що не коментуємо.

Проводиться аналіз, щоб був максимально наближений. Тому, як бачите, в умовах такої розбалансованої трошечки атмосферної системи прогнози у нас вже деякі, особливо місячні, складно випускати, бо дуже-дуже часто можуть варіюватися.

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Коли настане метеорологічна весна

Чи може весна бути прохолоднішою через аномально теплу зиму? Чи все ж таки ці процеси не пов'язані?

Такої прямої кореляції немає. Звичайно, завжди природа знаходить собі баланс хоч якось, навіть в умовах змін клімату і постійної тенденції до підвищення температурних показників.

Але бачимо, що в цьому році навіть десь днів 20 у нас така класична повноцінна зима все ж таки була. Тобто це не так, як в сезоні 2019 – 2020 років, коли в нас метеорологічна зима взагалі не наступила.

А коли в Україні настає метеорологічна весна?

До цього ще трохи далеко. Метеорологічна весна настає, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури через 0 градусів. Він має тривати не менше ніж 3 – 5 днів.

Тобто поки настання ще не очікується?

Так, тому що ночі в нас ще на початку березня залишаються з мінусами. Тож поки навряд чи.



Настання метеорологічної весни поки не прогнозують / Фото ТРК "Люкс"