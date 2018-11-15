Прогноз погоди на 16 листопада: шквальний вітер, ожеледиці і мокрий сніг
Погода в Україні у п'ятницю, 16 листопада, буде з опадами від дощу до мокрого снігу, вони об'єднаються зі штормовим вітром, туманами, на дорогах можлива ожеледиця.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
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За її словами, найскладніші погодні умови будуть у південній частині України. Там пройде дощ, часом випадатиме мокрий сніг, відповідно, ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледь і на дорогах складна ситуація.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...-5 грнадусів морозу, вдень близько нуля. Тепліше буде у західних областях, вночі 0....-4 градуси тепла, вдень +3...+8 градусів,
– зазначила Діденко.
У Києві погода буде без опадів, можливі сонячні прояснення.
Прогноз погоди на п'ятницю, 16 листопада, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +1…+3
Вінниця – 0…+2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на п'ятницю, 16 листопада