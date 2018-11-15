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      Прогноз погоди на 16 листопада: шквальний вітер, ожеледиці і мокрий сніг

      136 Читать новость на русском
      Погода в Україні у п'ятницю, 16 листопада
      Погода в Україні у п'ятницю, 16 листопада / 24 Канал

      Погода в Україні у п'ятницю, 16 листопада, буде з опадами від дощу до мокрого снігу, вони об'єднаються зі штормовим вітром, туманами, на дорогах можлива ожеледиця.

      Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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      За її словами, найскладніші погодні умови будуть у південній частині України. Там пройде дощ, часом випадатиме мокрий сніг, відповідно, ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледь і на дорогах складна ситуація.

      Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...-5 грнадусів морозу, вдень близько нуля. Тепліше буде у західних областях, вночі 0....-4 градуси тепла, вдень +3...+8 градусів,
      – зазначила Діденко.

      У Києві погода буде без опадів, можливі сонячні прояснення.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 16 листопада, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…+1

      Прогноз погоди на п'ятницю, 16 листопада
      Прогноз погоди на п'ятницю, 16 листопада
       
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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