Погода в Україні у п'ятницю, 16 листопада, буде з опадами від дощу до мокрого снігу, вони об'єднаються зі штормовим вітром, туманами, на дорогах можлива ожеледиця.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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За її словами, найскладніші погодні умови будуть у південній частині України. Там пройде дощ, часом випадатиме мокрий сніг, відповідно, ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледь і на дорогах складна ситуація.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...-5 грнадусів морозу, вдень близько нуля. Тепліше буде у західних областях, вночі 0....-4 градуси тепла, вдень +3...+8 градусів,

– зазначила Діденко.

У Києві погода буде без опадів, можливі сонячні прояснення.

Прогноз погоди на п'ятницю, 16 листопада, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +1…+3

Вінниця – 0…+2

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – -1…+1