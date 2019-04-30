Прогноз погоди на 1 травня: дощі та грози з новою силою атакують українців
Погода в Україні у середу, 1 травня, буде прохолодною, до +14 у західних регіонах, до +20 у східних. У більшості областей – дощі. Циклон Valentin, що прийде з південного заходу Європи, надасть їм нової сили й наснаги. Не зачепить хіба Південь України.
Першого травня на територію України прийде дощовий циклон Valentin – з південного заходу Європи. Тож майже у всіх областях литимуть дощі, іноді навіть сильні. Про це розповіла український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: На Україну насувається циклон з Балкан: яку погоду чекати
Південна частина України має шанси уникнути впливу циклон, але й там надвечір дощів побільшає.
Вітер – сильний, часто зі штормовими поривами.Т
Найхолодніше буде на Заході та Півночі: +9...+14 градусів.
Найтепліше – на Півдні та у Центрі: +15...+22 градуси.
Найбільш нестабільною температура буде на Сході: від +10 і до +20 протягом дня.
У Києві також дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодно, +11...+13.
Утім, вже з четверга, 2 травня, почне теплішати.
Прогноз погоди на середу, 1 травня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – ++11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +12…+14
Вінниця – +14…+16
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +11…+13
Суми – +12…+14
Полтава – +14…+16
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +11…+13
Прогноз погоди в Україні на 1 травня від Укргідрометцентру