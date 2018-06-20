Прогноз погоди на 20 червня в Україні: спека триває
Погода 20 червня в Україні буде спекотною. Загалом очікується +27 – +34 градуси. Щоправда, у деяких областях прогнозуються дощі та грози.
Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Атмосфера – нестійка, хоч і локально. Періодичні дощі та грози є найбільш ймовірними вздовж смуги від західних областей через Вінниччину, Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території – або геть сухо, або якісь загрозливі хмарки із парочкою крапель", – зазначає фахівець.
Щодо Києва, як підкреслює Наталка Діденко, температура 20 червня тут очікується +29 – +30 градусів, водночас істотних опадів не буде: дощі максимум вдень – локальні, короткочасні.
Прогноз погоди на середу, 20 червня, у містах України:
Ужгород – +28…+30
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +27…+29
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +27…+29
Вінниця – +26…+28
Одеса – +30…+32
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +25…+27
Полтава – +26…+28
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +31…+33
Харків – +30…+32
Київ – +27…+29
За інформацією Українського гідрометцентру, на всій території України буде сонячно. Температура на заході становитиме +25 – +27 градусів, у центрі та на півночі буде близько 27 градусів, на сході очікується 31-32 градуси, а на півдні – 32-33 градуси.
20 червня найтепліше буде на Миколаївщині (+32 – +34 градуси), а найхолодніше – на Івано-Франківщині, Буковині, Волині, Сумщині (+25 – +27 градуси).
Прогноз погоди в Україні на 20 червня від Укргідрометцентру