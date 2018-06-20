Прогноз погоди на 20 червня в Україні: спека триває

Погода 20 червня в Україні буде спекотною. Загалом очікується +27 – +34 градуси. Щоправда, у деяких областях прогнозуються дощі та грози.

Про це пише відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Атмосфера – нестійка, хоч і локально. Періодичні дощі та грози є найбільш ймовірними вздовж смуги від західних областей через Вінниччину, Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території – або геть сухо, або якісь загрозливі хмарки із парочкою крапель", – зазначає фахівець.

Щодо Києва, як підкреслює Наталка Діденко, температура 20 червня тут очікується +29 – +30 градусів, водночас істотних опадів не буде: дощі максимум вдень – локальні, короткочасні.

Прогноз погоди на середу, 20 червня, у містах України:

Ужгород – +28…+30

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +27…+29

Вінниця – +26…+28

Одеса – +30…+32

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +26…+28

Суми – +25…+27

Полтава – +26…+28

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +30…+32

Київ – +27…+29

За інформацією Українського гідрометцентру, на всій території України буде сонячно. Температура на заході становитиме +25 – +27 градусів, у центрі та на півночі буде близько 27 градусів, на сході очікується 31-32 градуси, а на півдні – 32-33 градуси.

20 червня найтепліше буде на Миколаївщині (+32 – +34 градуси), а найхолодніше – на Івано-Франківщині, Буковині, Волині, Сумщині (+25 – +27 градуси).

Прогноз погоди в Україні на 20 червня від Укргідрометцентру