Прогноз погоди на 21 червня: спека не відступить, проте в частині України дощитиме

Погода в Україні у четвер, 21 червня, надалі буде по-літньому спекотною, проте у західних областях випадуть дощі. Щоправда, спека через опади нікуди не подінеться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"У четвер скрізь буде чи не найспекотніше, бо з 22 червня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. А перед похолоданням, зазвичай, найвища температура повітря – повсюди +28+34 градуси", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Дощі з грозами пройдуть у західних областях. На решті території – сухо та сонячно.

У Києві 21 червня очікується спекотна погода, без опадів, вдень близько +30 градусів.

До слова, 21 червня – це день літного сонцестояння, який є найдовшим у році.

Прогноз погоди на четвер, 21 червня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +27…+29

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +27…+29

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +27…+29

Рівне – +27…+29

Житомир – +29…+31

Вінниця – +29…+31

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +32…+34

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +28…+30

Суми – +27…+29

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +28…+30

Київ – +29…+31



Прогноз погоди на 21 червня від Укргідрометцентру