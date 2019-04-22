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      Прогноз погоди на 23 квітня: в Україні розгулялася справжня весна

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      Погода 23 квітня 2019 Україна - синоптик обіцяє справжню весну
      Прогноз погоди на 23 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, буде сонячною завдяки антициклону. Заморозки і прохолода відступають, а позначки на термометрах тішитимуть українців.

      Вночі не по-весняному холодно може бути ще лише подекуди на Заході, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Там південний та південно-східний вітер буде сильним – до штормових значень.

      Температура повітря протягом вівторка становитиме +12+17 градусів,
      – пише синоптик.

      Наступного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів.

      У Києві у вівторок, 23 квітня, очікується сонячна тепла погода. Там повітря прогріється до +16+18 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 23 квітня, у містах України:

      Ужгород – +18…+20

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +17…+19

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +17…+19

      Суми – +16…+18

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +17…+19

      Київ – +18…+20


      Прогноз погоди на 23 квітня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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