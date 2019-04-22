Прогноз погоди на 23 квітня: в Україні розгулялася справжня весна
Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, буде сонячною завдяки антициклону. Заморозки і прохолода відступають, а позначки на термометрах тішитимуть українців.
Вночі не по-весняному холодно може бути ще лише подекуди на Заході, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Там південний та південно-східний вітер буде сильним – до штормових значень.
Температура повітря протягом вівторка становитиме +12+17 градусів,
– пише синоптик.
Наступного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів.
У Києві у вівторок, 23 квітня, очікується сонячна тепла погода. Там повітря прогріється до +16+18 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 23 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +17…+19
Суми – +16…+18
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +17…+19
Київ – +18…+20
Прогноз погоди на 23 квітня від Укргідрометцентру