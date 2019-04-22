Прогноз погоди на 23 квітня: в Україні розгулялася справжня весна

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, буде сонячною завдяки антициклону. Заморозки і прохолода відступають, а позначки на термометрах тішитимуть українців.

Вночі не по-весняному холодно може бути ще лише подекуди на Заході, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Там південний та південно-східний вітер буде сильним – до штормових значень.

Температура повітря протягом вівторка становитиме +12+17 градусів,

– пише синоптик.

Наступного тижня тепло в Україні набиратиме обертів, стовпчики термометрів досягатимуть і перевищуватимуть +20 градусів.

У Києві у вівторок, 23 квітня, очікується сонячна тепла погода. Там повітря прогріється до +16+18 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 23 квітня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +16…+18

Вінниця – +16…+18

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +17…+19

Київ – +18…+20