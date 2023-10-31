Так руйнуються імперії, – Галлямов сказав, чи можуть події в Дагестані спричинити революцію

Антиєврейські погроми в аеропорту Махачкали у Дагестані, які відбулись 29 жовтня, російській владі наразі вдалося придушити. Однак такі події можуть стати поштовхом до більш серйозних зворушень у російському суспільстві.

Про це 24 Каналу сказав російський політолог Аббас Галлямов, наголосивши на тому, в багатонаціональній державі, де є міжнаціональні суперечності, там часто-густо виникають революції і значна її частина проходить в межах міжнаціональних конфліктів.

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Є образа на росіян

Те, що відбулось в Дагестані дуже багатьом не сподобалось в Росії, де й і без цього зміцнюються антиемігрантські настрої. А вони дуже швидко трансформуються проти якоїсь національності.

Чоловіки, які шукають євреїв у турбінах літаків, у середньостатистичного росіянина викликають відторгнення. Вони не хочуть асоціюватися з натовпом, який увірвався в аеропорт та вчинив заворушення. І Москва та російська частина країни хоче бути далі від цієї дикості.

"Кавказці теж бачать, що росіяни їх зневажають та, наприклад, не здають квартири в Москві, коли ті туди приїжджають. В них є образа, і ось вже тріщина пролягла. Тому будь-яке послаблення тоталітарного режиму завжди приводить до загострення усіх суперечностей", – зазначив політолог.

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Формує лінії розломів

Коли режим втрачає силу, "скрєпи" починають іржавіти та розпадатись, то розломи, які є в суспільстві, розширюються: між багатими та бідними, центром та периферією і зокрема між різними етнічними групами.

Такі само звинувачення, які Владімір Путіна та російська пропаганда закидують Заходу, що він аморальний, розпусний, розпадається, дагестанці висувають на адресу росіян. Вони звикають до такого дискурсу, що звинувачувати когось це нормально.

"І коли Кремль ставить цю тему у порядок денний, він легітимізує ці претензії від кавказців. Російська влада сама формує ці лінії розломів. Коли режим почне руйнуватись і стане зрозуміло, що немає кого боятися, тоді все і піде врозбрід. Так руйнуються імперії та розпочинаються громадянські війни", – впевнений Аббас Галлямов.

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