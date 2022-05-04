"Погрожували розстрілом, допитували кілька годин": волонтерка 4 дні вибиралася з Херсона
Волонтерці з Херсона вдалося вибратися з тимчасово окупованого міста. Кілька днів вона діставалася до безпечної території України.
Як все відбувалося, Ірина Саліхова розповіла в ефірі 24 каналу. Вона поділилася, що вибиратися з міста було дуже непросто.
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Скільки було блокпостів
На безпечну територію волонтерка добиралася 4 дні. На момент, коли вона їхала, застала приблизно 8 блокпостів. Однак потім їхня кількість збільшилася.
Поки ми їхали, за нами їх (блокпости – 24 канал) добудовували. Люди, які добиралися після нас, називали різні цифри. Хтось називав 20, хтось навіть 70,
– поділилася Саліхова.
Що перевіряли окупанти
Як розповіла волонтерка, на деяких блокпостах пропускали досить швидко – лише перевіряли багажник та документи.
На інших пунктах, окрім перевірки документів, рилися у телефонах. Заходили навіть у "кошик" смартфона з видаленими файлами.
Влаштовують допити по кілька годин
На деяких блокпостах, зауважила Саліхова, влаштовують допити по 4 – 5 годин. Людей намагаються впіймати на "брехні" та погрожують розстрілами.
"Спробували продавити – сказати, що "у вас в колоні є криса, ви зливаєте геолокації" тощо", – поділилася волонтерка.
Волонтерка розповіла про цинічні допити окупантів: дивіться відео
Як поводитися на блокпостах: нагадаємо
- Потрібно зменшити швидкість транспорту.
- Вимкнути фари, увімкнути аварійне світло.
- Підготувати документи для перевірки.
- Відповідати на запитання військових.
- Не виходити без дозволу з транспорту, нічого не фотографувати.
- Бути готовими показати для огляду салон транспорту та багажник.
Головне про евакуацію в Україні
- Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зауважила, попри важкі бої, Україна і надалі домовлятиметься з російською стороною про евакуацію з Маріуполя.
- Верещук повідомила, що найважчими напрямками для евакуації є Харківська, Луганська та Донецька області. Дуже складно організувати виїзд українців із Херсонщини, адже область майже заблокована окупантами.
- Вчора, 3 травня, евакуйовані з "Азовсталі" нарешті прибули в Запоріжжя. Однак велика кількість людей досі перебуває на території заводу.
- Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що автобуси губляться у "фільтраційних центрах". Окупанти викрадають людей, які намагаються вибратися з міста.
Як поводитися на блокпостах / Інфографіка Міністерства внутрішніх справ