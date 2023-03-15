Погрожують атакувати "Кинджалами": по всій Україні – повітряна тривога

По всій території України пролунала повітряна тривога. Сирени увімкнули через можливу атаку ракетами типу "Кинджал". Тож не ризикуйте власними життями та переходьте до укриттів.

Повітряна тривога почала ширитися територією України приблизно о 09:42. Невдовзі карта повітряних тривог "почервоніла" повністю.

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Загроза удару ракетами типу "Кинджал"

Стало відомо, що з аеродрому Мачулищі, що в Білорусі, злетів винищувач МіГ-31К . Власне, це і стало причиною оголошення повітряної тривоги по всій території України.Спочатку тривога пролунала у Чернігівській і Сумській області, а також у Славутичі, що на Київщині.Моніторинговий канал Monitor нагадав, що МіГ-31К – ракетоносій Х-47м2 "Кинджал" . Зауважуємо, що наявні в Україні засоби ППО не можуть збивати ці ракети. Також це повітряне судно можуть супроводжувати винищувачі Су-30М.Уся карта повітряних тривог "почервоніла". Тож закликаємо вас бути відповідальними та не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.Також надійшла інформація, що з аеродрому Шайковка могли злетіти два стратегічні бомбардувальники Ту. Але ці дані ще потребують підтвердження.У Monitor з'явилася інформація про активність тактичної авіації ворога уздовж східного кордону нашої держави. Також окупанти на Півдні підняли кілька розвідувальних дронів.У Monitor повідомили, що росіяни здійснили пуски С-300 по Харкову.

Зауважимо, що 14 березня російські військові 4 рази підіймали у небо винищувачі МіГ-31К. Але того дня жоден зліт не здійснювався з території Білорусі. На щастя, минулося без атак "Кинджалами", але не варто забувати, що під час останньої масованої атаки їх ворог використовував.

9 березня випустили 6 "Кинджалів"

Нагадуємо, що російські військові 9 березня здійснили 15-ту масовану ракетну атаку по Україні. Під час неї окупанти випустили 81 ракету різного базування. Мовиться як про авіаційні, так і про крилаті та аеробалістичні. Останніми вважаються "Кинджали".

Зауважимо, що їх росіяни випустили відразу шість. Як зауважив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, він не пригадує, щоб від початку повномасштабного вторгнення Росія використала таку кількість "Кинджалів" у рамках однієї атаки.

Силам ППО вдалося збити тоді 34 з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також на брухт перетворили 4 дрони-камікадзе.