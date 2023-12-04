"Я тебе зараз ще в***у": у Хмельницькому ТЦК перевіряють гучне відео з погрозами чоловіку

Днями у мережі почало поширюватися відео, на якому представник нібито Хмельницького ТЦК погрожує чоловіку. У військкоматі повідомили, що ініціювали службову перевірку з цього приводу.

Там зазначили, що встановлюють всі обставини цього інциденту. Керівництво ЗСУ розглядає всі інциденти, коли представники ТЦК могли допускати порушення під час мобілізації.

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Деталі інциденту

У Хмельницькому виникла конфліктна ситуація між перехожим та працівником обласного центру комплектування. На опублікованому відео чоловік у військовій формі обурюється, що його знімають та вимагає зупинити відеофіксацію ситуації. Після працівник ТЦК погрожує вдарити автора відео. Окрім цього, він хотів відібрати телефон, на який велася зйомка.

Пізніше пішли погрози військовою службою. Чоловік у формі заявив, що перехожий "буде в армії служити, а не в IT-компанії". Працівник ТЦК додав, що автор відео стане оператором БпЛА.

У зв'язку з поширенням відео конфліктної ситуації, Хмельницький ТЦК та СП ухвалив рішення про проведення службової перевірки.

Командування Хмельницького ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку,

– зазначили у центрі комплектування.

Погрози працівника ТЦК у Хмельницькому: дивіться відео

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