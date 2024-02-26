У мережі писали про похорони Навального: що не так з цими повідомленнями

У мережі з'явилася інформація, що похорони російського опозиціонера Олексія Навального можуть статися вже наприкінці цього робочого тижня. Зокрема, писали, що прощання можуть бути публічними.

Однак зрештою з'ясувалося, що всі повідомлення про похорони Навального не відповідають правді. Що писали про похорони Навального і чому це виявилося неправдою – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У мережі писали про "публічні прощання" з Навальним

Прессекретарка Олексія Навального – Кіра Ярмиш у соцмережі Х поширила повідомлення, що команда Олексія Навального шукає публічну залу для публічного прощання з російським опозиціонером. За часом, це має статися до кінця робочого тижня.

Прессекретар Навального також попросила зв'язатися з нею, якщо вдасться знайти відповідне приміщення для того, щоб влаштувати прощання.

У ФБК спростували повідомлення про похорони Навального

Директор Фонду боротьби з корупцією, організацією, яку започаткував Навальний, Іван Жданов у своєму телеграм-каналі зазначив, що всі повідомлення про похорон Навального 29 лютого – фейки.

Він зазначив, що всі посилання на якісь "канали про похорон" людей нібито з команди російського опозиціонера – це фейки. Це саме стосується і посилання на "телеграм-канал" Юлії Навальної.

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