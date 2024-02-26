У мережі писали про похорони Навального: що не так з цими повідомленнями
У мережі з'явилася інформація, що похорони російського опозиціонера Олексія Навального можуть статися вже наприкінці цього робочого тижня. Зокрема, писали, що прощання можуть бути публічними.
Однак зрештою з'ясувалося, що всі повідомлення про похорони Навального не відповідають правді. Що писали про похорони Навального і чому це виявилося неправдою – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У мережі писали про "публічні прощання" з Навальним
Прессекретарка Олексія Навального – Кіра Ярмиш у соцмережі Х поширила повідомлення, що команда Олексія Навального шукає публічну залу для публічного прощання з російським опозиціонером. За часом, це має статися до кінця робочого тижня.
Прессекретар Навального також попросила зв'язатися з нею, якщо вдасться знайти відповідне приміщення для того, щоб влаштувати прощання.
У ФБК спростували повідомлення про похорони Навального
Директор Фонду боротьби з корупцією, організацією, яку започаткував Навальний, Іван Жданов у своєму телеграм-каналі зазначив, що всі повідомлення про похорон Навального 29 лютого – фейки.
Він зазначив, що всі посилання на якісь "канали про похорон" людей нібито з команди російського опозиціонера – це фейки. Це саме стосується і посилання на "телеграм-канал" Юлії Навальної.
Навального повинні були обміняти за кілька днів до смерті
- Нещодавно Марія Пєвчіх, лідерка Міжнародного Фонду боротьби з корупцією повідомила, що велися переговори про обмін російського опозиціонера Олексія Навального. Однак Навальний помер, коли ці переговори перебували у фінальній стадії.
- Пєвчіх наголосила, що на початку лютого 2024 року російському диктатору Владіміру Путіну запропонували обміняти офіцера ФСБ Вадима Красікова, який відбуває термін за вбивство у Берліні, на Олексія Навального. Разом із Навальним також мали обміняти й двох американських громадян.
- Варто зазначити, що Федеральна служба виконання покарань 16 лютого повідомила, що Олексій Навальний помер після прогулянки в колонії. Йому було 47 років.
- Тоді повідомляли, що Навальний помер від розриву тромбу. Цю інформацію також підтвердив і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
- Раніше у ЗМІ висували кілька версій загибелі політика. Серед них, зокрема, була й про можливе отруєння російського політика "Новачком".