На Вінниччині та Харківщині попрощалися з пілотами, загиблими при падінні Мі-8 на Донеччині
Джерело:"Суспільне"
У Донецькій області 29 серпня розбилися два українських вертольоти Мі-8 з екіпажем. Сьогодні з двома полеглими військовими попрощалися на Харківщині та Вінниччині.
Внаслідок авіакатастрофи у Краматорському районі загинули 6 членів екіпажу гелікоптерів. Вони були частиною 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.
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Похорони загиблого на Вінниччині
У суботу, 2 вересня з полеглим 27-річним капітаном Владиславом Римарем попрощалися на у місті Ладижин Вінницької області. Церемонія прощання розпочалася о 10:00 та відбувалася на головній площі міста. Труну з тілом бійця містяни проводжали на колінах. На честь загиблого командира над площею, де прощались з льотчиком, бойовий вертоліт здійснив трикратне коло пошани.
Владислав з перших днів повномасштабного вторгнення протистояв російським загарбникам у Донецькій та Луганській областях. За заслуги перед Україною Міноборони раніше нагородило його нагрудним знаком "Воїн – миротворець", а президент вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Як тільки ти потрапляєш в небо, воно тебе забирає і ти вже не хочеш звідти повертатися,
– казав Владислав.
Пілот мав кваліфікацію "Льотчик 2 класу" – загалом він здійснив 57 бойових вильотів.
З воїном попрощалися й на Харківщині
Напередодні відбулося прощання й з іншим полеглим героєм – 1 вересня в останню путь у Харкові провели Івана Ярового. 23-річного полеглого героя похоронили на Алеї Слави 18 кладовища.
У 2021 році хлопець закінчив університет Повітряних сил, а вже за два місяці став обороняти нашу державу він окупантів. Він захищав небо над Харківщиною, Херсонщиною, Запоріжжям та Донеччиною. Він служив у 18-й бригаді армійської авіації та попри молодість вже був досвідченим пілотом.
Забирають кращих, тому сталося те, що сталося. Для мене він — молодший брат. Не важливо, скільки йому було років: 5, 10, 20 — просто малий. На жаль, тепер йому навіки 23,
– розповів старший брат Івана.
Наприкінці вересня Іван збирався одружитися зі своєю коханою.
Прощання з льотчиком у Харкові / Суспільне
Авіакатастрофа на Донеччині: деталі
- 29 серпня у Краматорському районі Донецької області розбилися два вертольоти Мі-8 за екіпажем. Загинуло 6 українських військових – 4 пілотів та 2 борттехніків.
- На місці військові виконували бойове завдання. Вертольоти намагалися приземлитися, щоб не стати ціллю ворожого винищувача Су-35. Деталі встановлюються – за справу взялося ДБР. Попередньо, серед версій авіатрощі висувають помилку пілотів або влучання російської ракети.
- Серед загиблих було двоє воїнів, що народилися у 2000 році. Найстарший герой був 1967 року народження. 2 вересня двох військових похоронили на Полтавщині.