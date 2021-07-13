Похвалив Путіна: колишній "слуга" Шевченко знову оскандалився

Колишній представник "Слуги народу" Євгеній Шевченко зробив скандальну заяву про статтю Володимира Путіна. Політик переконує, що знайшов у тексті "сильний сенс".

Шевченко думає, що Путін виділив основні позиції історичних подій у стосунках Росії, України та Білорусі. Нардеп боїться, що Україну можуть розірвати через "диктатуру Заходу".

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Що наговорив Шевченко

Політик навіть зробив висновок, мовляв, Україні не обійтись без зміни політичного курсу. Для цього, думає Шевченко, потрібна Білорусь – нібито як посередник у примиренні Києва та Москви. Крім того, Шевченко знову продовжив тезу про "братські народи".

Нардеп каже, якщо не можна змінити своїх сусідів, треба міняти свою політику. Попри те, що саме дії сусіда призвели до війни, окупації території та загибелі десятків тисяч українців.

Україна пора прокинутися від цього п'яного чаду. Пора йти на діалог, робити прагматичні вчинки і навчитися тримати слово,

– стверджує Шевченко.

Попередні скандали із Шевченком

Шевченко давно висловлював заяви на підтримку Лукашенка. Коли у Білорусі були активні протести у серпні 2020 року, Шевченко закликав пробачити Лукашенку "його гріхи".

Крім того, депутат стверджував, що білоруси вийшли на протести проти режиму Лукашенка, бо "їм нудно". Парламентар облаяв білоруську опозицію, він назвав опонентів Лукашенка "муд***ми", "виродками" і "під***сами".

У квітні Шевченко поїхав у Мінськ, щоб зустрітись із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Український політик говорив нібито для нього це велика честь.