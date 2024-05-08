Колеги Навального знову показали палац Путіна в Геленджику: яка реакція росіян
Фонд боротьби з корупцією, який заснував Олексій Навальний, опублікував документальний фільм про оновлений розкішний палац Владіміра Путіна в Геленджику. Проте ця новина нікого не здивувала в Росії.
Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зазначивши, що про цей палац у 2021 році вже виходив фільм, який подивилась велика кількість людей. Його переглядали через цікавість до того, в якому багатстві живе Путін, але новий фільм жодного впливу не матиме.
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Ніхто не повстав
Навіть перший фільм про палац Путіна, який випустив Фонд боротьби з корупцією ще за життя Навального, нікого з росіян не шокував.
В Росії живуть раби, які звикли вважати, якщо людина – начальник, то відповідно до посади він може мати багатство, палаци, машини. Проти цього абсолютно ніхто не повстає,
– наголосив ексспівробітник КДБ.
Для цього, на його думку, росіянам потрібно досягнути рівня розвитку, якого досягли, наприклад, в Канаді чи в країнах Скандинавії, де це вважається непристойним та політично некоректним.
Зокрема, в Норвегії міністр закордонних справ не літає на спеціальному літаку, а разом з делегацією відправляється у відрядження звичайним рейсом в економ-класі. А прем'єр-міністр Норвегії їздить сам за кермом автомобіля і заправляє його бензином, що купив на власні кошти.
В Росії ще дуже далеко до того, щоб дійти до розуміння, що державне, а що моє власне, як це відбувається в Норвегії. В Росії вважається, якщо ти став начальником, то тобі за посадою надається все утримання, зокрема, палаци. Путін цим користується багаторазово, тому що має кілька таких палаців,
– наголосив Сергій Жирнов.
Щодо палацу в Геленджику, то, за його словами, в ньому очільник Кремля не був жодного разу. Тому що там стоять меблі, загорнуті в поліетилен і очевидно, що ніхто ніколи ними не користувався. Виглядає все так, що цей палац побудували, проте невідомо, чи буде Путін в ньому жити.
Нове розслідування щодо палацу Путіна в Геленджику
- Фонд боротьби з корупцією та видання "Проєкт" проведи спільне розслідування та випустили фільм "Палац 2.0", який розповідає про маєток Путіна на мисі Ідокопас поблизу Геленджика. Розслідувачам також вдалося зробити приховану зйомку інтер'єру палацу.
- Нагадаємо, що Ротенберг обіцяв у 2021 році, що палац за два роки буде перероблено в апарт-готель. Проте цього не сталося, і його все ще оздоблюють для Путіна.
- В новому фільмі зазначається, що ремонт в палаці завершився у 2023 році. Автори показали приховану зйомку приміщень палацу, зокрема, спальні, кабінети, домашню каплицю, власний театр, басейн, хамам, кріосауну, тренажерний зал тощо.
- Також розслідувачі опублікували технічну документацію будівельної компанії, яка виконувала реконструкцію палацу.
- Головний редактор видання "Проєкт", російський опозиційний журналіст Михайло Рубін наголосив, що невідомо, скільки коштувала перебудова палацу. Водночас вартість тільки однієї з двох люстр в палаці сягає 50 мільйонів рублів, а меблі лише в одному приміщенні мають ціну 130 мільйонів рублів.
- За два роки після реконструкції палац зазнав переробок. Зокрема змінився інтер'єр вітальні та читальні. В них замість романтичних фресок з'явились репродукції картин історичних битв. Замість залу ігрових машин – каплиця з іконостасом зі святим Путіна – Владіміром. Також в каплиці є трон, які зазвичай в церквах були призначені для царів. В кімнаті, де раніше була кальянна з пілоном для стриптизу, зробили лаунж-зону.