Колеги Навального знову показали палац Путіна в Геленджику: яка реакція росіян

Фонд боротьби з корупцією, який заснував Олексій Навальний, опублікував документальний фільм про оновлений розкішний палац Владіміра Путіна в Геленджику. Проте ця новина нікого не здивувала в Росії.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зазначивши, що про цей палац у 2021 році вже виходив фільм, який подивилась велика кількість людей. Його переглядали через цікавість до того, в якому багатстві живе Путін, але новий фільм жодного впливу не матиме.

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Ніхто не повстав

Навіть перший фільм про палац Путіна, який випустив Фонд боротьби з корупцією ще за життя Навального, нікого з росіян не шокував.

В Росії живуть раби, які звикли вважати, якщо людина – начальник, то відповідно до посади він може мати багатство, палаци, машини. Проти цього абсолютно ніхто не повстає,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Для цього, на його думку, росіянам потрібно досягнути рівня розвитку, якого досягли, наприклад, в Канаді чи в країнах Скандинавії, де це вважається непристойним та політично некоректним.

Зокрема, в Норвегії міністр закордонних справ не літає на спеціальному літаку, а разом з делегацією відправляється у відрядження звичайним рейсом в економ-класі. А прем'єр-міністр Норвегії їздить сам за кермом автомобіля і заправляє його бензином, що купив на власні кошти.

В Росії ще дуже далеко до того, щоб дійти до розуміння, що державне, а що моє власне, як це відбувається в Норвегії. В Росії вважається, якщо ти став начальником, то тобі за посадою надається все утримання, зокрема, палаци. Путін цим користується багаторазово, тому що має кілька таких палаців,

– наголосив Сергій Жирнов.

Щодо палацу в Геленджику, то, за його словами, в ньому очільник Кремля не був жодного разу. Тому що там стоять меблі, загорнуті в поліетилен і очевидно, що ніхто ніколи ними не користувався. Виглядає все так, що цей палац побудували, проте невідомо, чи буде Путін в ньому жити.

Нове розслідування щодо палацу Путіна в Геленджику

Фонд боротьби з корупцією та видання "Проєкт" проведи спільне розслідування та випустили фільм "Палац 2.0", який розповідає про маєток Путіна на мисі Ідокопас поблизу Геленджика. Розслідувачам також вдалося зробити приховану зйомку інтер'єру палацу.

Нагадаємо, що Ротенберг обіцяв у 2021 році, що палац за два роки буде перероблено в апарт-готель. Проте цього не сталося, і його все ще оздоблюють для Путіна.

В новому фільмі зазначається, що ремонт в палаці завершився у 2023 році. Автори показали приховану зйомку приміщень палацу, зокрема, спальні, кабінети, домашню каплицю, власний театр, басейн, хамам, кріосауну, тренажерний зал тощо.

Також розслідувачі опублікували технічну документацію будівельної компанії, яка виконувала реконструкцію палацу.

Головний редактор видання "Проєкт", російський опозиційний журналіст Михайло Рубін наголосив, що невідомо, скільки коштувала перебудова палацу. Водночас вартість тільки однієї з двох люстр в палаці сягає 50 мільйонів рублів, а меблі лише в одному приміщенні мають ціну 130 мільйонів рублів.

За два роки після реконструкції палац зазнав переробок. Зокрема змінився інтер'єр вітальні та читальні. В них замість романтичних фресок з'явились репродукції картин історичних битв. Замість залу ігрових машин – каплиця з іконостасом зі святим Путіна – Владіміром. Також в каплиці є трон, які зазвичай в церквах були призначені для царів. В кімнаті, де раніше була кальянна з пілоном для стриптизу, зробили лаунж-зону.