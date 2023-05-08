Незламні, щирі, щасливі: зворушливе відео з нещодавнього обміну полоненими

З російського полону 6 травня додому повернулись 45 військових. Рідні зустрічали їх зі сльозами щастя на очах.

Бійці захищали Маріуполь, вони були на "Азовсталі". Зворушливими кадрами після обміну поділилось МВС.

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Захисників зустрічали їхні рідні та близькі. Вони не стримували сліз. Емоції звільнених нацгвардійців також були теплими й зворушливими. Після довгих місяців полону вони нарешті опинились вдома.

Тільки подивіться на емоції звільнених нацгвардійців та їх родин...Незламні. Щирі. Щасливі,

– мовиться у дописі МВС.

Емоції бійців після обміну: відео

Що відомо про останній обмін полоненими