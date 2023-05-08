Незламні, щирі, щасливі: зворушливе відео з нещодавнього обміну полоненими
8 травня 2023, 19:11Читать новость на русском
Джерело:МВС
З російського полону 6 травня додому повернулись 45 військових. Рідні зустрічали їх зі сльозами щастя на очах.
Бійці захищали Маріуполь, вони були на "Азовсталі". Зворушливими кадрами після обміну поділилось МВС.
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Захисників зустрічали їхні рідні та близькі. Вони не стримували сліз. Емоції звільнених нацгвардійців також були теплими й зворушливими. Після довгих місяців полону вони нарешті опинились вдома.
Тільки подивіться на емоції звільнених нацгвардійців та їх родин...Незламні. Щирі. Щасливі,
– мовиться у дописі МВС.
Емоції бійців після обміну: відео
Що відомо про останній обмін полоненими
- 6 травня додому повернулися 42 захисники та три захисниці "Азовсталі" з Нацгвардії. Десятеро військових належать до офіцерського складу, а 35 – до рядового та сержантського.
- З полону повернули учасника "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Окупанти погрожували важко пораненому пілоту так званим "судом". Після повернення герой пройде курс лікування та реабілітації.
- Також додому повернули медика, який вже був у ворожому полоні після Широкинської операції у 2015 році. Тоді боєць пробув у неволі понад 2 роки, а потім знову пішов на фронт.