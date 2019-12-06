Болгарин Мілан Стефанов виграв більше півмільйона доларів в Голівуді

Мілан Стефанов впевнено тріумфував на головному турнірі цього тижня — WPT Rock’N’Roll Poker Open. Змагання приймало місто Голівуд, що у Флориді. Бай-ін у мейн івент коштував три з половиною тисячі доларів. Тому призовий фонд склав аж 3 мільйони 161 тисячу доларів.

Не дивно, що охочих поборотися за куш було чимало. Змагання зібрали майже тисячу учасників. У призову зону потрапляли 124 гравці. За фінальний стіл Стефанов сідав у приємному реноме чіплідера турніру. Увесь час болгаринові вдавалося втримати цей статус. І на вирішальну дуель він виходив з величезною перевагою над суперником Фабіаном Гумцом.



Мілан Стефанов. Фото:wpt

Щоправда, згодом ситуація вирівнялася. Стеки стали майже рівними. Та в підсумку Стефанов все ж переміг опонента.

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Мілан виграв 545 тисяч доларів. На разі, це рекордні призові у кар’єрі болгарського спортсмена. Фабіан Гумц заробив 353 тисячі доларів.