Поки не знімуть санкції, – Лукашенко відмовляється говорити із Заходом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не збирається контактувати із Заходом, поки не знімуть санкції. Політик сказав, що проблему міграційної кризи ЄС вирішуватиме самотужки.

Лукашенко каже, що Білорусь не стане на коліна. Ба більше, санкції він назвав "безмозкими".

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За нові санкції Лукашенко не переживає

Крім того, обмеження, на думку білоруса, є бездіяльними. Тому нових санкцій у Лукашенка не бояться.

Хочете жити безпечно – приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці "безмозкі" санкції й приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо,

– сказав Лукашенко.

Він додав, що західним партнерам слід "поводитись гідно", оскільки у Білорусі є все для захисту від будь-яких зазіхань.

"Хочете допомоги – ведіть себе гідно. Не треба нас вважати якимись другорядними людьми. У нас є все для того, щоб захистити нашу країну від будь-яких зазіхань", – зазначив самопроголошений президент.

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