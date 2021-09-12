Поки не знімуть санкції, – Лукашенко відмовляється говорити із Заходом
Джерело:"Белта"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не збирається контактувати із Заходом, поки не знімуть санкції. Політик сказав, що проблему міграційної кризи ЄС вирішуватиме самотужки.
Лукашенко каже, що Білорусь не стане на коліна. Ба більше, санкції він назвав "безмозкими".
До речі Путін і Лукашенко остаточно домовилися про створення Союзної держави
За нові санкції Лукашенко не переживає
Крім того, обмеження, на думку білоруса, є бездіяльними. Тому нових санкцій у Лукашенка не бояться.
Хочете жити безпечно – приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці "безмозкі" санкції й приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо,
– сказав Лукашенко.
Він додав, що західним партнерам слід "поводитись гідно", оскільки у Білорусі є все для захисту від будь-яких зазіхань.
"Хочете допомоги – ведіть себе гідно. Не треба нас вважати якимись другорядними людьми. У нас є все для того, щоб захистити нашу країну від будь-яких зазіхань", – зазначив самопроголошений президент.
Санкції щодо Білорусі: що відомо
- Захід вводить санкції проти Білорусі через низку причин. Зокрема, через ймовірну фальсифікацію президентських виборів, насильство під час протестів, порушення прав людини, тиск на опозицію, примусову посадку літака Ryanair у Мінську та затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
- У червні 2021 року в ЄС ухвалили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка. У санкційному списку опинилися члени сім'ї самопроголошеного президента. Також є низка юридичних осіб. Під обмеженнями тепер і великі білоруські компанії.
- У серпні 2021 року США розширили наявні санкції проти режиму Лукашенка. Указ підписав президент Джо Байден. Зокрема у Мінфіні США заявили, що санкції ввели проти людей, яких називають "гаманцями" режиму Лукашенка.
- До американських санкцій долучилася Велика Британія. Обмеження стосуються торгової, фінансової та авіаційної сфер. Їх ввели безпосередньо проти самого Лукашенка, його сина, міністрів та глав інших відомств.
- До слова, у ЄС навіть назвали умову, за якої скасують санкції. Відповідно до неї, режим Лукашенка має дотримуватися принципів демократії, а також припинити репресії.