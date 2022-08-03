Поки Пелосі в регіоні Тайваню – нічого початись не має, – політичний експерт

Китай маневрує та поки лише залякує Тайвань військовими навчаннями. Довкола острову Тайвань дуже велика кількість американських військових, тож навряд зараз відбудеться ескалація.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Артур Харитонов. Він також зазначив, що поки Пелосі в регіоні, ситуація довкола Китаю та Тайваню не зміниться.

До слова У США запевнили, що не підтримують незалежність Тайваню і не хочуть конфлікту з Китаєм

За словами експерта, з реальних дій чи санкцій – Китай вранці 3 липня впровадив бан на цитрусові з Тайваню та заборонив доставляти два види риби.

Якщо Сі Цзіпінь вирішить зараз атакувати Тайвань, то він порушить головний припис Мао Дзедуна про те, що потрібно "завжди брехати",

– каже Харитонов.

Як стверджує експерт, при аналізі дій Китаю, потрібно згадувати Північну Корею і розуміти, що вони дуже подібні у цьому сенсі, але вдаватись до прогнозів зараз дуже важко, особливо маючи український досвід.

Детальніше про можливий конфлікт США та Китаю: дивіться відео

Ненсі Пелосі таки прилетіла на Тайвань