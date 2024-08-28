Це станеться вперше в історії: як і коли SpaceX запустить у відкритий космос 4 цивільних

.

У середу, 28 серпня, компанія SpaceX мала запустити свою першу туристичну місію – політ на кораблі Dragon вперше з чотирма цивільними. Вперше місію під назвою Polaris Dawn мали запустити 28 серпня, однак потім перенесли на 27-ме, а згодом – на 28 серпня. Тепер старт знову відкладено, через погодні умови – до 29 – 30 серпня. Місія має відбутися на кораблі Crew Dragon Resilience, а точка старту – майданчик 39A Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді.

Polaris Dawn має відправити чотирьох людей на орбіту Землі в кораблі SpaceX Crew Dragon на ракеті Falcon 9. Корабель має досягнути орбіти у 1400 кілометрів – це більше, ніж досягала будь-яка пілотована місія з часів "Аполлона". Також учасники місії мають здійснити перший в історії приватний вихід у космос.

24 Канал зібрав основні факти про місію Polaris Dawn.

Читайте також Йде ціла епоха: чому SpaceX Маска прибере з орбіти МКС і чи залишиться людська база в космосі

Хто у складі місії Polaris Dawn

Polaris Dawn – перша місія SpaceX з чотирма цивільними. Серед членів екіпажу:

командир Джаред Айзекман, 41-річний фінтех-мільярдер;

пілот Скотт "Кідд" Потіт, підполковник ВПС США у відставці;

Сара Гілліс, інженерка SpaceX;

Анна Менон, ще одна інженерка SpaceX.



Зліва направо – Анна Менон, Скотт Потіт, Джаред Айзекман, Сара Гілліс / Фото SpaceX

Polaris Dawn стане першим космічним польотом Потіта, Гілліса та Менона. Айзекмен уже літав на орбіту у вересні 2021 року в рамках місії SpaceX Inspiration4.



Мільярдер фінансує туристичні місії SpaceX, в його планах – фінансування двох наступних місій після Polaris Dawn.

Джаред Айзекмен – людина, що живе космічною мрією. Ще в дитинстві він пообіцяв своїй виховательці, що полетить у космос.

У дорослому житті Джаред не зміг стати астронавтом, але досягнув успіху у сфері фінансових технологій, у 1999 році заснувавши компанію, що нині відома як Shift4 Payments. Зараз вона обслуговує сферу HoReCa у США, зокрема Hilton, Four Seasons, Burger King та KFC.



Джаред Айзекман / Фото SpaceX

У 2000-их Айзекмен зробив своїм хобі авіацію, пілотував винищувачі на авіашоу та створив компанію Drakken International. Вона готувала військових пілотів для ВПС США, однак у 2019 році бізнесмен продав свою долю у компанії.

У 2008 році бізнесмен відвідав космодром Байконур, де спостерігав за стартом "Союзу". На щастя, Айзекмен не пов'язав свою долю з Роскосмосом, а звернув увагу на SpaceX, який пізніше випередив росіян у сфері космічного туризму. Вперше Джаред побував у космосі у місії Inspiration4 у 2021 році. Джаред сам обрав собі трьох компаньонів по подорожі, оплативши їм квитки.

Щоб втілити в життя таку місію, як Polaris Dawn, потрібні значні командні зусилля. Разом ми робимо неймовірний прогрес для майбутнього — як у космосі, так і тут, на Землі. Ми можемо і те, і інше,

– написав Айзекман перед однією зі спроб старту.

Скотт Потіт – давній знайомий Айзекмена. Він працював директором з розвитку бізнеса у компанії Draken International після відставки з ВПС, а також був віцепрезидентом у Shift4 Payments. У 2021 році Потіт керував Inspiration4 з боку Айзекмана.



Екіпаж Polaris Dawn на стартовому майданчику / Фото SpaceX

Сара Гілліс – співробітниця SpaceX з січня 2015 року. За цей час вона працювала провідним інженером з космічних операцій кораблів Crew Dragon, операторкою центра керування польотів SpaceX у каліфорнійському Готорні, а також готувала до польоту екіпаж місії Inspiration4.

Зараз Сара – провідна інструктора з підготовки астронавтів для польотів на кораблях Crew Dragon. Саме вона разом з Айзекманом вийде у відкритий космос у місії Polaris Dawn.

Анна Менон – експрацівниця Космічного центру Джонсона, де була операторкою медично-біологічного забезпечення польотів програми МКС. Нині Менон працює у SpaceX керівницею польотів кораблів Crew Dragon у центрі керування польотами. У Polaris Dawn вона має ролі фахівчині місії та медикині.

Цікаво, що SpaceX хоч і є основним доставником астронавтів на Міжнародну космічну станцію, вона не має контракту на транспортування туди космічних туристів. Але це не заважає компанії влаштовувати власні туристичні місії на кшталт Polaris Dawn.

Що робитимуть учасники місії в космосі

Одна з головних задач Polaris Dawn – тестування скафандрів SpaceX EVA (The Extravehicular Activity). Стандартний скафандр компанії переробили під вихід у відкритий космос:

додали шарніри біля суглобів для покращення рухомості у надутому стані;

оновили внутрішні матеріали, покращили терморегуляцію;

збільшили шолом та додали йому золоте покриття для захисту від сонячного світла;

також у шолом додали камеру та внутрішній екран для відстеження параметрів.

Перший день у космосі Crew Dragon проведе на орбіті 1200 кілометрів. Після кількох обертів корабель підніметься в апогей до максимальної висоти 1400 кілометрів. На такій відстані від Землі місія Polaris Dawn пролетить через кілька радіаційних поясів навколо Землі.

В цих умовах екіпаж має провести низку наукових експериментів для вивчення радіаційного середовища глибокого космосу. Також у місії випробують термінал лазерного зв'язку зі Starlink.



Візуалізація виходу у відкритий космос з корабля Dragon / SpaceX

Цікаво! Перший вихід космічного туриста у відкритий космос у 2021 році запланували росіяни – на 2023 рік. Однак цього не сталося на тлі російського вторгнення до України.



Тепер у Роскосмосу взагалі немає шансів бути першим у цій справі, адже їх випередить SpaceX.

До теми SpaceX та бізнес США разом запустили корабель Cygnus до МКС: коли він замінить флот Росії

Також до орбіти відправлять символічний вантаж – злиток срібла, який використають для створення медалей на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.



Оновлені скафандри на учасниках місії / Фото SpaceX

Менон і Гілліс поставлять новий рекорд для жінок у космосі, побивши рекорд висоти, встановлений астронавткою NASA Кетрін Салліван. Вони пролетять на кілька сотень кілометрів вище за Салліван, яка піднялася на висоту 621 кілометр під час місії STS-31 шатла, щоб розгорнути космічний телескоп Hubble.

Як стежити за місією і що буде далі

SpaceX вестиме трансляцію в соцмережі X (колишній твітер), починаючи з моменту 3,5 годин до старту. Відеокамери на борту корабля та супутники Starlink дадуть змогу стежити за всім польотом.

До теми Boeing підставив NASA: Starliner не встигне виконати усі місії до виведення МКС з експлуатації

Цікаво! Під час місії центр керування польотами SpaceX відстежуватиме ризик зіткнення корабля з космічним сміттям. У цьому компанії допомагатимуть космічні війська США, адже на висоті місії багато залишків космічних апаратів.



Зокрема, на висоті 800 кілометрів розташована хмара уламків верхнього ступеня китайської ракети "Чаньчжен-6А", яка вибухнула на орбіті у серпні цього року. Вона вивела 18 перших супутників китайського аналогу Starlink – Qianfan.



Корабель в ангарі перед стартом / Фото SpaceX

Місія Polaris Dawn триватиме п'ять днів, після чого Dragon здійснить посадку в Атлантичному океані. Відомо про ще дві наступні місії Polaris Dawn. Друга так само відбудеться на кораблі Dragon, а третя буде пілотованим польотом величезної системи Starship від SpaceX. Деталі обох місій наразі ще не розголошувалися.